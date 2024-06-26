Молочный рынок Украины на пороге дефицита: эксперты прогнозируют рост цен

Во второй половине июня на украинском молочном рынке наблюдается стабилизация закупочных цен, однако эксперты прогнозируют возможный рост цен в ближайшей перспективе из-за потенциального дефицита молока-сырья.

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Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.

По данным аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 20 июня составила 13,69 грн/кг без НДС, что всего на 4 копейки меньше месяца назад. Подобная ситуация наблюдается и с ценами на молоко высшего и первого сорта.

Кухалейшвили отмечает, что стабилизация цен связана с достижением баланса между производством и переработкой молока-сырья. Ключевым фактором ценовой стабильности стала активизация экспортной деятельности украинских молочных компаний.

Однако эксперты прогнозируют возможное повышение цен на молоко-сырье уже в конце первой декады июля. По предварительным оценкам АВМ в Украине ожидается сокращение производства молока-сырья на 2% в 2024 году. Это может привести к недостатку сырья для удовлетворения потребностей молочного жира во второй половине текущего года.

Сдерживающим фактором для роста цен может стать лишь ограничение объемов переработки молока на заводах из-за ухудшения энергетического кризиса в Украине в результате российских ракетных и авиаударов.

Ситуация на молочном рынке Украины остается динамичной и участники рынка внимательно следят за развитием событий, готовясь к возможным изменениям в ценообразовании и доступности молочной продукции.

В Украине стали больше производить молока

Теплая погода в Украине повлияла на рост производства молока-сырья, так что на внутреннем рынке возникли его излишки. Существенный прирост надоя произошел в хозяйствах населения.

В апреле 2024 года хозяйства всех категорий выработали 625,4 тыс. тонн молока-сырья, что на 8% больше по сравнению с мартом текущего года, но на 3% меньше по сравнению с апрелем 2023 года.

При этом в январе-апреле 2024 года объемы надоев составили 2 млн 114,8 тыс. тонн, что на 1,5% меньше по сравнению с прошлогодним периодом. За проанализированный период доля предприятий в производстве молока-сырья составила 40%, а хозяйств населения – 60%.

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