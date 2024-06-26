Молочний ринок України на порозі дефіциту: експерти прогнозують зростання цін

У другій половині червня на українському молочному ринку спостерігається стабілізація закупівельних цін, проте експерти прогнозують можливе зростання цін у найближчій перспективі через потенційний дефіцит молока-сировини.

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Про це повідомили в Асоціації виробників молока.

За даними аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 20 червня склала 13,69 грн/кг без ПДВ, що лише на 4 копійки менше, ніж місяць тому. Подібна ситуація спостерігається і з цінами на молоко вищого та першого ґатунків.

Кухалейшвілі зазначає, що стабілізація цін пов'язана з досягненням балансу між виробництвом та переробкою молока-сировини. Ключовим фактором цінової стабільності стала активізація експортної діяльності українських молочних компаній.

Однак, експерти прогнозують можливе підвищення цін на молоко-сировину вже наприкінці першої декади липня. За попередніми оцінками АВМ, в Україні очікується скорочення виробництва молока-сировини на 2% в 2024 році. Це може призвести до нестачі сировини для задоволення потреб у молочному жирі у другій половині поточного року.

Стримуючим фактором для зростання цін може стати лише обмеження обсягів переробки молока на заводах через погіршення енергетичної кризи в Україні внаслідок російських ракетних і авіаударів.

Ситуація на молочному ринку України залишається динамічною, і учасники ринку уважно слідкують за розвитком подій, готуючись до можливих змін у ціноутворенні та доступності молочної продукції.

В Україні стали більше виробляти молока

Тепла погода в Україні вплинула на зростання виробництва молока-сировини, тож на внутрішньому ринку виникли його надлишки. Суттєвий приріст надою відбувся в господарствах населення.

В квітні 2024 року господарства усіх категорій виробили 625,4 тис. тон молока-сировини, що на 8% більше порівняно до березня поточного року, але на 3% менше порівняно до квітня 2023 року.

При цьому, у січні-квітні 2024 року обсяги надоїв склали 2 млн 114,8 тис. тон, що на 1,5% менше порівняно до минулорічного періоду. За проаналізований період частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 40%, а господарств населення – 60%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com