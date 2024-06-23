У травні експорт молочних продуктів помітно збільшився

Незважаючи на невисокі ціни на світовому ринку, у травні український експорт більшості молокопродуктів помітно зріс як відносно квітня поточного року, так і в порівнянні з травнем 2023 року.

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Про це повідомляє Інфагро.

Експерти пояснюють це суттєвим збільшенням обсягів переробки на тлі значно слабкішого, ніж торік, зростання внутрішніх продажів. Серед основних товарних позицій менше експортується хіба що вершкового масла та сирних продуктів. У порівнянні з травнем минулого року помітно зріс експорт спредів, казеїну та сухої сироватки.

Що з імпортом

Разом з тим, як повідомляють аналітики видання, обсяги імпорту молочної продукції (масла вершкового, сиру сичужного, сиру плавленого) у травні скоротилися. Всупереч очікуванням, перестав збільшуватись імпорт сиру. Певною мірою це пов’язано з трендом до зростання цін на молоко і молокопродукти в Європі і, зокрема, у Польщі, основному постачальнику цього продукту в Україну.

Експерти прогнозують, що у червні експорт молочних продуктів ще більше зросте, а імпорт, очевидно, знизиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у I кварталі експорт молочних продуктів зріс на понад 40%.

Також додамо, що на українському ринку значну частку займає європейський сир, і вітчизняним виробникам необхідно дбати про правильну цінову політику, навіть попри тимчасове скорочення імпортних поставок у травні.

Фото: ua.depositphotos.com