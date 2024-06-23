В мае экспорт молочных продуктов заметно увеличился

Несмотря на невысокие цены на мировом рынке, в мае украинский экспорт большинства молокопродуктов заметно вырос как по отношению к апрелю текущего года, так и по сравнению с маем 2023 года.

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Об этом сообщает Инфагро.

Эксперты объясняют это существенным увеличением объемов переработки на фоне значительно более слабого, чем в прошлом, роста внутренних продаж. Среди основных товарных позиций меньше экспортируется как сливочного масла и сырных продуктов. По сравнению с маем прошлого года заметно вырос экспорт спредов, казеина и сухой сыворотки.

Что с импортом

Вместе с тем, как сообщают аналитики издания, объемы импорта молочной продукции (масла сливочного, сыра сычужного, сыра плавленого) в мае сократились. Вопреки ожиданиям, перестал увеличиваться импорт сыра. Это связано с трендом к росту цен на молоко и молокопродукты в Европе и, в частности, в Польше, основному поставщику этого продукта в Украину.

Эксперты прогнозируют, что в июне экспорт молочных продуктов еще больше вырастет, а импорт, по всей видимости, снизится.

Напомним, ранее сообщалось, что в I квартале экспорт молочных продуктов вырос более чем на 40%.

Также добавим, что на украинском рынке значительную часть занимает европейский сыр, и отечественным производителям необходимо заботиться о правильной ценовой политике, даже несмотря на временное сокращение импортных поставок в мае.

Фото: ua.depositphotos.com