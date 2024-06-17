Европейский сыр доминирует на украинском рынке: что делать отечественным производителям

На украинском рынке значительную часть занимает европейский сыр, и отечественным производителям необходимо заботиться о правильной ценовой политике, даже несмотря на временное сокращение импортных поставок в мае.

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Об этом сообщает "Инфагро".

Из-за девальвации гривны украинские производители пытаются увеличить экспортные поставки сычужного сыра. 54% экспорта идет в Казахстан, но заметно возрастают и отгрузки в ЕС.

Основными импортерами сычужных сыров в Украину являются Польша (38% рынка), Германия (17%), Нидерланды (11%), Чехия (8%) и Италия (6%).

Поскольку европейская продукция занимает значительную долю внутреннего рынка, взвешенная ценовая политика позволит украинским производителям сохранить конкурентоспособность после возобновления импортных потоков.

Аналитики пишут, что увеличение объемов продаж пока возможно только благодаря очень активной акционной торговле, которая не является экономически выгодной. Однако, чтобы избавиться от запасов на складах, отечественные сыровары вынуждены постоянно прибегать к акционным скидкам, которые бывают достаточно существенными. Такой сыр становится конкурентным с импортными аналогами.

Украинские сыры проигрывают конкуренцию импортным из-за высоких цен

Заметим, отечественные производители сыров сталкиваются с уменьшением продаж из-за высоких цен на украинскую молочную продукцию и рост импорта

В настоящее время доля европейских сыров уже составляет около трети общего объема реализации на украинском рынке, а входная цена импортного европейского сыра после растаможивания все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам.

Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.