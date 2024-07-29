Закупочные цены на молоко в Украине выросли из-за жары и сокращения предложения

Во второй половине июля в Украине произошло повышение закупочных цен на молоко из-за сильной жары и сокращения предложения молока-сырья.

Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

На 20 июля средняя закупочная цена молока экстра сорта составила 14,12 грн/кг без НДС, что на 43 коп. больше, чем месяц назад. Цены варьируются от 13,60 до 14,60 грн/кг, а верхний и нижний пределы ценового диапазона выросли на 40 коп. за последний месяц. Молоко высшего качества также в среднем стоит 14,12 грн/кг без НДС, с похожим диапазоном цен.

Цена молока первого сорта достигла 13,20 грн/кг без НДС, что на 25 коп. больше по сравнению со второй половиной июня. Минимальная цена составила 12,65 грн/кг, а максимальная – 14,05 грн/кг. За месяц верхний предел ценового диапазона вырос на 85 коп., тогда как нижний остался без изменений.

Средневзвешенная цена трех сортов молока составила 13,81 грн/кг без НДС, что на 37 коп. больше месяца назад.

Инфографика Ассоциации производителей молока

Чем обусловлено повышение закупочных цен

Кухалейшвили отмечает, что повышение закупочных цен обусловлено сильной жарой, которая привела к снижению продуктивности коров и сокращению объемов надоя, особенно в хозяйствах населения. По данным Украинского гидрометеорологического центра, во второй декаде июля в некоторых регионах Южной и Центральной Украины температура воздуха превышала 40 градусов Цельсия, что повлияло на снижение предложения молока-сырья на внутреннем рынке.

Аномальная жара, вместе с дефицитом электроэнергии из-за ракетных ударов по объектам энергетики, повлекла за собой сокращение производства молока на молочно-товарных фермах. Нестабильная работа вентиляционных систем на фермах из-за перебоев с электроснабжением увеличила количество тепловых ударов у коров, что также снизило продуктивность животных.

Сообщается, что, несмотря на то, что рентабельность производства снижается из-за роста цен на молоко-сырье, мировой спрос на молочную продукцию может активизироваться в третьем-четвертом кварталах. Трейдеры ожидают увеличения объемов экспорта молочной продукции во второй половине года, что может привести к дальнейшему росту цен на молоко-сырье в Украине в начале августа.

Украина разрабатывает новые механизмы поддержки для молочной отрасли

Украина разрабатывает новые подходы к поддержке отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.

Ключевая цель государства — создание условий, которые позволили бы национальным производителям работать на равных с европейскими компаниями, получающими значительную поддержку от своих правительств и ЕС.

"Лишь один из многих необходимых шагов – увеличение с 30 апреля до 150 млн гривен максимальной суммы поддержки производителей молока в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Для кредитов на инвестиционные цели (а это и о строительстве коровников и закупке животных) ) предусмотрена льготная ставка — 5 или 7%, в зависимости от типа предприятия. .

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