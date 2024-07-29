Закупівельні ціни на молоко в Україні зросли через спеку та скорочення пропозиції

У другій половині липня в Україні відбулося підвищення закупівельних цін на молоко через сильну спеку та скорочення пропозиції молока-сировини.

Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Станом на 20 липня середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 14,12 грн/кг без ПДВ, що на 43 коп. більше, ніж місяць тому. Ціни варіюються від 13,60 до 14,60 грн/кг, а верхня і нижня межі цінового діапазону зросли на 40 коп. за останній місяць. Молоко вищого ґатунку також в середньому коштує 14,12 грн/кг без ПДВ, зі схожим діапазоном цін.

Ціна молока першого ґатунку досягла 13,20 грн/кг без ПДВ, що на 25 коп. більше порівняно з другою половиною червня. Мінімальна ціна склала 12,65 грн/кг, а максимальна – 14,05 грн/кг. За місяць верхня межа цінового діапазону зросла на 85 коп., тоді як нижня залишилася без змін.

Середньозважена ціна трьох ґатунків молока склала 13,81 грн/кг без ПДВ, що на 37 коп. більше ніж місяць тому.

Інфографіка Асоціації виробників молока

Чим зумовлене підвищення закупівельних цін

Кухалейшвілі зазначає, що підвищення закупівельних цін обумовлене сильною спекою, яка призвела до зниження продуктивності корів та скорочення обсягів надою, особливо в господарствах населення. За даними Українського гідрометеорологічного центру, в другій декаді липня в деяких регіонах Південної та Центральної України температура повітря перевищувала 40 градусів за Цельсієм, що вплинуло на зниження пропозиції молока-сировини на внутрішньому ринку.

Аномальна спека, разом з дефіцитом електроенергії через ракетні удари по об'єктам енергетики, спричинила скорочення виробництва молока на молочно-товарних фермах. Нестабільна робота вентиляційних систем на фермах через перебої з електропостачанням збільшила кількість теплових ударів у корів, що також знизило продуктивність тварин.

Повідомляється, що попри те, що рентабельність виробництва знижується через зростання цін на молоко-сировину, світовий попит на молочну продукцію може активізуватися в третьому-четвертому кварталах. Трейдери очікують збільшення обсягів експорту молочної продукції в другій половині року, що може призвести до подальшого зростання цін на молоко-сировину в Україні на початку серпня.

Україна розробляє нові механізми підтримки для молочної галузі

Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.

Ключова мета держави - створення умов, які б дозволили національним виробникам працювати на рівних з європейськими компаніями, які отримують значну підтримку від своїх урядів та ЄС.

"Лише один з багатьох необхідних кроків - збільшення з 30 квітня до 150 млн гривень максимальної суми підтримки виробників молока у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%". Для кредитів на інвестиційні цілі (а це і про будівництво корівників та закупівлю тварин) передбачена пільгова ставка - 5 чи 7%, залежно від типу підприємства. А збільшення суми можливого кредиту - це вже про розбудову великого товарного виробництва, яке може бути економічно ефективним", - повідомив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький.

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