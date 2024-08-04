Українські сільгосппідприємства збільшують виробництво молока на тлі падіння обсягів у домогосподарствах

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило дані за перше півріччя 2024 року щодо виробництва молока. За цей період у всіх категоріях господарств було вироблено 3,54 млн тонн молока, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Інфагро.

Згідно з інформацією, домогосподарства скоротили виробництво на 8%, до 2 млн тонн. Водночас сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 6%, майже до 1,5 млн тонн. Проте це зростання не може повністю компенсувати зменшення виробництва молока у домогосподарствах.

"Сподіватися, що це (компенсація надоїв – ред.) відбудеться в найближчій перспективі, також немає підстав, адже поголів’я корів поки що не відновлюється, на початок липня їх в категорії налічувалося на 2% менше, ніж торік", - пишуть аналітики.

Однією з причин такого стану є скорочення поголів’я корів, яке на початок липня було на 2% меншим порівняно з минулим роком. У зв'язку з цим аналітики Інфагро погіршили свої прогнози на весь 2024 рік.

Очікується, що загальне виробництво молока знизиться на 5%, до 7,1 млн тонн. Обсяги промислової переробки, ймовірно, зростуть лише на 3%, а експорт молочної продукції залишиться на рівні 2023 року.

Через скорочення пропозиції зросли закупівельні ціни на молоко

У другій половині липня в Україні відбулося підвищення закупівельних цін на молоко через сильну спеку та скорочення пропозиції молока-сировини.

Станом на 20 липня середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 14,12 грн/кг без ПДВ, що на 43 коп. більше, ніж місяць тому. Ціни варіюються від 13,60 до 14,60 грн/кг, а верхня і нижня межі цінового діапазону зросли на 40 коп. за останній місяць. Молоко вищого ґатунку також в середньому коштує 14,12 грн/кг без ПДВ, зі схожим діапазоном цін.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначає, що підвищення закупівельних цін обумовлене сильною спекою, яка призвела до зниження продуктивності корів та скорочення обсягів надою, особливо в господарствах населення.

Окрім цього, нестабільна робота вентиляційних систем на фермах через перебої з електропостачанням збільшила кількість теплових ударів у корів, що також знизило продуктивність тварин.

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