У супермаркетах подорожчала молочна продукція: скільки коштують молоко, сир, кефір та йогурт

У супермаркетах зросли роздрібні ціни на молоко, кефір, йогурти, вершкове масло та сири через спеку та відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Молочні продукти подорожчали

Зазначається, що скорочення виробництва молока-сировини, ріст закупівельних цін, відключення електроенергії, перебої в роботі охолоджувального обладнання та псування готової продукції в торговельних мережах вплинули на підвищення цін на більшість молочних продуктів.

Так, молоко пастеризоване жирністю 2,5% станом на початок серпня коштує 47,55 грн. за кг, що на 57 коп. (+1%) більше порівняно до попереднього місяця і на 8,36 грн. (+18%) більше порівняно до минулорічного періоду. Найдешевшим в українських мережах є пастеризоване молоко «Аго» в плівці, яке в середньому коштує 32,89 грн. за кг. Найдорожче в мережах України молоко бренду Organic Milk в пляшках, яке коштує 71,85 грн. за кг.

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 55,52 грн. за кг, що на 22 коп. (+0,4%) більше ніж місяць тому і на 7,87 грн. (+14%) дорожче ніж торік. Найвища ціна була зафіксована на кефір виробництва «Молокія» у пляшках, який коштує 87,20 грн. за кг.

Сметана жирністю 15% в різній тарі в середньому коштує 132,92 грн. за кг, що на 56 коп. (-0,4%) менше порівняно до попереднього місяця. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на 19,85 грн. (+15%). Найвища ціна зараз на сметану в стаканах Organic Milk, яка коштує 195,15 грн за кг.

Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках склала 94,29 грн. за кг, що на 1,93 грн. (+2%) більше ніж місяць тому і на 15,52 грн. (+16%) більше ніж торік.

Йогурт в стаканах в середньому коштує 131,34 грн. за кг, що на 67 коп. (+0,5%) більше порівняно до кінця червня 2024 року, але на 16,98 грн. (+13%) більше порівняно до минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% склала 234,03 грн. за кг, що на 10,73 грн. більше (+4,6%) порівняно до попереднього місяця, але на 45,63 грн. (+19%) більше порівняно до минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю 72,5% вітчизняного виробництва в середньому коштує 440,08 грн. за кг, що на 17,89 грн. (+4%) більше ніж минулого місяця і на 94,06 грн. (+21%) дорожче ніж торік.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 470,58 грн. за кг. Порівняно до попереднього місяця товар подорожчав на 23,66 грн. (+5%) і на 63,11 грн. (+13%) порівняно до минулорічного періоду.

Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 473,78 грн. за кг. Порівняно до попереднього місяця товар подорожчав на 22,55 грн. (+5%), а порівняно до минулого року сир подорожчав на 87,50 грн. (+18%).

Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва склала 553,16 грн. за кг, що на 18,49 грн. (+3%) більше ніж місяць тому. Сир коштує на 41,38 грн. (+7%) більше ніж торік.

Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 438,80 грн. за кг, що на 22,85 грн. (-5%) менше порівняно до попереднього місяця, але на 63,02 грн. (+14%) дорожче ніж торік.

Моцарелла жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 432,51 грн. за кг. Сир подешевшав на 9 коп. (-0,02%) порівняно до попереднього місяця. За останній рік Моцарелла подешевшала на 28,62 грн. (-7%).

Спека вплинула на виробництво молока

Як припускають в АВМ, зростання цін на більшість молочних продуктів може бути пов’язаним зі скороченням постачання молочної продукції з молокопереробних підприємств до торговельних мереж внаслідок довготривалих відключень світла в умовах аномальної спеки в липні.

"Певні рітейлери повертали молочні продукти на молокопереробні підприємства у зв’язку з відсутністю умов для зберігання швидкопсувної продукції на полицях супермаркетів. В липні під час тривалих відключень холодильне обладнання не функціонувало і значна кількість молочних продуктів зіпсувалася і не була реалізована. Потужності дизельних генераторів не вистачає для забезпечення електрикою приміщень великих супермаркетів", - зауважують в АВМ.

Там додають, що сильна спека вплинула на перебої в роботі систем вентиляції на молочно-товарних фермах, що призвело до збільшення кількості теплових ударів у корів та зниження їх продуктивності. В липні молокопереробні підприємства відчували дефіцит молока-сировини. Використання дизельних генераторів призвело до зростання виробничих витрат, а підвищення закупівельних цін на молоко-сировину вплинуло на дорожчання готової молочної продукції.

Закупівельні ціни на молоко в Україні зросли

У другій половині липня в Україні відбулося підвищення закупівельних цін на молоко через сильну спеку та скорочення пропозиції молока-сировини.

Так, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 14,12 грн/кг без ПДВ, що на 43 коп. більше, ніж місяць тому. Ціни варіюються від 13,60 до 14,60 грн/кг, а верхня і нижня межі цінового діапазону зросли на 40 коп. за останній місяць.

Молоко вищого ґатунку також в середньому коштує 14,12 грн/кг без ПДВ, зі схожим діапазоном цін.