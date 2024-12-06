Украина сокращает импорт свинины и удерживает статус нетто-экспортера

Объемы экспорта свинины уже полгода превышают темпы поступления импортной продукции. В настоящее время активность закупки свинины заграничного происхождения беспрецедентно малозаметна.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) со ссылкой на предварительные итоги таможенной статистики.

Так, за осень в Украину поступило чуть менее 193 т охлажденного и мороженого мяса свиней, что незначительно уступает объемам поставок свинины за июнь 2024-го.

Суммарный импорт свинины за 11 месяцев составил 2,15 тыс. т, что сопоставимо с объемами импорта свинины в прошлом сентябре или октябре. Кроме этого, это почти на четверть (свыше 0,6 тыс. т) уступает суммарному экспорту свинины за рассматриваемый период.

Аналитики констатируют, что сейчас у Украины положительное внешнеторговое сальдо по охлажденной и мороженой свинине, которое в валютном выражении составляет почти 1,4 млн дол. США.

"В этом году экспорты достижения остаются достаточно "скромными" как по сравнению с общим внутренним предложением свинины в стране (около 0,6% совокупной или 0,8% промышленной), так и многих предыдущих лет. Тем не менее, вывезенное за 11 месяцев втрое больше, чем за весь предыдущий год, а ожидаемый показатель по итогам текущего (около 3 тыс. т) будет ближе к уровню, достигнутому в 2021-м, когда за пределы страны реализовали 3,8 тыс. т свинины", — подчеркивают в АСУ.

Эксперты отмечают, что статус нетто-экспортера Украина должна удержать благодаря еще более активным внешним поставкам свинины, ведь в этом году его получить позволила ценовая конъюнктура внутреннего рынка, а при ее изменении, импорте вероятнее всего возродится.

Ранее в АСУ отмечали, что наращиванию экспорта свинины мешает ограниченность географии внешней торговли. Так, 75% украинской свинины направляют в ОАЭ, остальные в незначительных объемах в Бахрейн, Малайзию, Либерию, Гонконг и Анголу.

Пока Госпродпотребслужба ведет переговоры по согласованию двусторонних ветеринарных сертификатов, необходимых для налаживания внешней торговли, с рядом стран, в частности, с Южной Кореей, Малайзией, Сингапуром, Вьетнамом и т.д.

Как отмечают в АСУ, закупочные цены на живец свиней поддерживают конкурентоспособность украинской свинины на внешних рынках, ведь средняя таможенная стоимость экспортированного в течение 7 месяцев 2024-го килограмма свинины уступает таможенной стоимости завезенного из-за границы мясного сырья — 2,45 дол.. США против 2,5 дол. США соответственно.

Заметим, за счет маржинальности производства отрасль свиноводства постепенно восстанавливается и показывает перспективные результаты. По данным Государственной службы статистики Украины, на 1 августа насчитывается 5,2 млн. голов, что на 1,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.