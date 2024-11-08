Украина открыла 340 рынков для экспорта собственной продукции: сколько еще в планах

На сегодняшний день Украина имеет право доступа на экспорт продукции по 340 торговым направлениям аграрной продукции. В ближайшие пять лет планируется усиление работы по открытию новых рынков и увеличению экспортного потенциала страны.

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Об этом заявил глава Госпродслужбы Сергей Ткачук на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Госпродпотребслужба – один из ключевых ответственных в государстве за процессы открытия новых рынков органов. Служба работает с более чем 60 странами по продукции растительного и животного происхождения. В планах — открытие 240 новых рынков в течение 5 лет. А параллельно идет процесс интеграции Украины в ЕС.

"И если брать главу 12 о продовольственной безопасности, ветеринарной и фитосанитарной политике, то только она составляет 19% от объема требований, которые в целом стоят перед Украиной. Следовательно, работы немало, но мы справимся, ведь ответственны перед нашими защитниками и будущими поколениями", — отметил Ткачук.

Он также напомнил, что служба является одним из ключевых игроков по вопросу открытия новых международных рынков для украинского бизнеса, ведь отвечает за контроль 100% экспорта украинской аграрной продукции.

По его словам, имплементация требований ЕС для Украины является одним из приоритетов. Но при этом важно отстаивать и свои интересы — интересы украинского бизнеса, прежде всего.

"В частности, среди задач сейчас — поддержка стабильной торговли со странами партнерами, устранение барьеров, препятствующих экспорту, снятие ограничений на экспорт некоторых видов продукции и упрощение процедур сертификации и транзита", — добавил глава Госпродпотребслужбы.

О реформировании Госпродпотребслужбы

Ткачук также рассказал, как проходит реформирование Госпродпотребслужбы.

В частности, продолжается цифровизация всех процессов и услуг ведомства для упрощения работы бизнеса и граждан. "Переход в цифру", например, позволит сократить сроки получения разрешительных документов с 5-20 дней до 1-5 дней. При этом отдельные услуги, такие как регистрация мощностей, будут происходить в режиме реального времени, то есть в течение нескольких минут.

Он объяснил, что обращаться за услугами можно будет онлайн, без лишних поездок, очередей и стопок документов, а также видеть статус предоставления услуги в собственном пользовательском кабинете онлайн; видеть все проверки и их результаты; и оплачивать услуги легко через единую систему с автоматическим генерированием платежных документов.

Добавим, что Украина и Китай занимаются согласованием открытия китайского рынка для ряда украинских продуктов растительного и животного происхождения.

Также сообщалось, что королевство Бахрейн открыло доступ на свой рынок для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него.

А летом 2024 года Госпродпотребслужба и МИД договорились об открытии рынка Боснии и Герцеговины для украинских производителей мяса птицы механической обвалки.