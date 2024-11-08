Україна відкрила 340 ринків для експорту власної продукції: скільки ще у планах

Станом на сьогодні Україна має право доступу на експорт продукції за 340 торговельними напрямками аграрної продукції. У найближчі п‘ять років планується посилення роботи з відкриття нових ринків та збільшення експортного потенціалу країни.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це зазначив очільник Держпродспоживслужби Сергій Ткачук на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), передає пресслужба відомства.

За його словами, Держпродспоживслужба – один із ключових відповідальних у державі за процеси відкриття нових ринків органів. Служба працює з понад 60-тьма країнами по продукції рослинного та тваринного походження. У планах - відкриття 240 нових ринків протягом 5 років. А паралельно триває процес інтеграції України до ЄС.

"І якщо брати главу 12 про продовольчу безпеку, ветеринарну та фітосанітарну політику, то лише вона складає 19% від об’єму вимог, які загалом стоять перед Україною. Відтак, роботи чимало, але ми впораємось, адже є відповідальними перед нашими захисниками та майбутніми поколіннями", - зазначив Ткачук.

Він також нагадав, що служба є одним із ключових гравців у питанні відкриття нових міжнародних ринків для українського бізнесу, адже відповідає за контроль 100% експорту української аграрної продукції.

За його словами, імплементація вимог ЄС для України наразі є одним із пріоритетів. Але при цьому важливо відстоювати й свої інтереси — інтереси українського бізнесу, перш за все.

"Зокрема, серед завдань на зараз — підтримка стабільної торгівлі з країнами партнерами, усунення барʼєрів, які перешкоджають експорту, зняття обмежень на експорт деяких видів продукції і спрощення процедур сертифікації та транзиту", — додав очільник Держпродспоживслужби.

Про реформування Держпродспоживслужби

Ткачук також розповів, як відбувається реформування Держпродспоживслужби.

Зокрема, наразі триває цифровізація всіх процесів та послуг відомства для спрощення роботи бізнесу і громадян. "Перехід у цифру", наприклад, дозволить скоротити строки отримання дозвільних документів з 5-20 днів до 1-5 днів. При цьому, окремі послуги, такі як реєстрація потужностей, будуть відбуватися у режимі реального часу, тобто протягом декількох хвилин.

Він пояснив, що звертатися за послугами можна буде онлайн, без зайвих поїздок, черг та стосів документів, а також бачити статус надання послуги у власному кабінеті користувача онлайн; бачити усі перевірки та їх результати; і оплачувати послуги легко через єдину систему з автоматичним генеруванням платіжних документів.

Додамо, що наразі Україна та Китай займаються погодженням відкриття китайського ринку для низки українських продуктів рослинного та тваринного походження.

Також повідомлялося, що королівство Бахрейн відкрило доступ на свій ринок для українських виробників м'яса птиці та продуктів з нього.

А влітку 2024 року Держпродспоживслужба та МЗС домовились про відкриття ринку Боснії та Герцеговини для українських виробників м'яса птиці механічного обвалювання.