Новий експортний шлях: Боснія та Герцеговина відкрила ринок для українського м'яса птиці механічного обвалювання

Держпродспоживслужба та МЗС домовились про відкриття ринку Боснії та Герцеговини для українських виробників м'яса птиці механічного обвалювання. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

“Українському підприємцю необхідна будь-яка підтримка від держави, що надзвичайно важливо в часи війни. І Держпродспоживслужба спільно з командою МЗС продовжують відкривати міжнародну торгівельну арену для нашого виробника. В роботі ще близько 63 країни по майже 200 напрямках”, - підкреслив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Форма ветеринарного сертифікату для цієї продукції опублікована на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі “Міжнародне співробітництво” ‒ “Ветеринарія та безпечність” ‒ “Сертифікати на експорт з України”.

У службі повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення було погоджено 41 форму міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю з України, що відкриває 41 новий ринок для української продукції.

Зазначимо, що у 2022 році, зокрема, для українського м'яса птиці й продуктів із нього було відкрито ринки Канади та Єгипту.

Також, у жовтні 2023 року було досягнуто домовленості щодо експорту українських композитних продуктів із вмістом м'яса птиці та молочних продуктів до Азербайджану.

Пізніше цього року було оголошено про відкриття нового ринку для українського м'яса птиці в Кувейті. Кувейт, в свою чергу, є однією з країн, куди може експортуватися українська молочна продукція.