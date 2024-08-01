Новый экспортный путь: Босния и Герцеговина открыла рынок для украинского мяса птицы механической обвалки

Госпродпотребслужба и МИД договорились об открытии рынка Боснии и Герцеговины для украинских производителей мяса птицы механического обрушения. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Украинскому предпринимателю необходима любая поддержка от государства, что чрезвычайно важно во время войны. И Госпродпотребслужба совместно с командой МИД продолжают открывать международную торговую арену для нашего производителя. В работе еще около 63 стран по почти 200 направлениям”, — подчеркнул глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Форма ветеринарного сертификата для этой продукции опубликована на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество" — "Ветеринария и безопасность" — "Сертификаты на экспорт из Украины".

В службе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения была согласована 41 форма международных ветеринарных сертификатов на экспорт объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля из Украины, что открывает 41 новый рынок для украинской продукции.

Отметим, что в 2022 году, в частности, для украинского мяса птицы и продуктов из него были открыты рынки Канады и Египта.

Также, в октябре 2023 года была достигнута договоренность об экспорте украинских композитных продуктов с содержанием мяса птицы и молочных продуктов в Азербайджан.

Позже в этом году было объявлено об открытии нового рынка для украинского мяса птицы в Кувейте. Кувейт, в свою очередь, одна из стран, куда может экспортироваться украинская молочная продукция.