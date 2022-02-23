Українська курятина поїде до Єгипту

Компетентні органи України та Єгипту погодили форму сертифікату на експорт з України м'яса птиці та продуктів із нього.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Як зазначається, узгодження сертифікату стало результатом спільної роботи дипломатів Міністерства закордонних справ України та спеціалістів Держпродспоживслужби з єгипетською стороною.

Вказана форма сертифікату опублікована на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво" ‒ "Ветеринарія та безпека" ‒ "Сертифікати на експорт з України".

"Звертаємо увагу, що сертифікація м'яса птиці та продуктів з нього на експорт до Єгипту має здійснюватись відповідно до вимог СОТ, а вантажі з вищезгаданою продукцією мають супроводжуватись халяльним сертифікатом, виданим халяльним сертифікаційним центром ISEG Halal", — зазначили у відомстві.

Там також нагадали, що у грудні минулого року відбувся візит української делегації до Єгипту, де обговорювалися питання відкриття нових ринків для українських виробників та продовження безперебійного експорту аграрної продукції.

Як повідомлялося раніше, у 2021 році Україна експортувала 459 тисяч тонн курятини та оновила абсолютний рекорд обсягу закордонних поставок цієї продукції.

В даний час вітчизняна м'ясопродукція експортується до країн Близького Сходу, інших частин Азії, Євросоюзу, СНД та Африки. При цьому частка країн ЄС у вартісному вираженні становить 24%.

Україна також увійшла топ-10 світових постачальників м'яса курки, посівши шосте місце у рейтингу аналітичної агенції Index Mund. Лідером рейтингу стала Бразилія. Експортери цієї країни відвантажили у 2021 році на зовнішні ринки понад 4 мільйони тонн курятини.

Зазначимо, що курятина в Україні коштує майже на 20% дорожче, ніж у Європі. Серед основних причин цього експерти називають відсутність держпідтримки, а також те, що з січня цього року у країнах ЄС на продаж усіх продуктів харчування запровадили нульову ставку податку на додану вартість. В Україні ПДВ на сьогоднішній день становить 20%.