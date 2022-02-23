Украинская курятина поедет в Египет

Компетентные органы Украины и Египта согласовали форму сертификата на экспорт из Украины мяса птицы и продуктов из него.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Как отмечается, согласование сертификата стало результатом совместной работы дипломатов Министерства иностранных дел Украины и специалистов Госпродпотребслужбы с египетской стороной.

Указанная форма сертификата опубликована на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество" ‒ "Ветеринария и безопасность" ‒ "Сертификаты на экспорт из Украины".

"Обращаем внимание, что сертификация мяса птицы и продуктов из него на экспорт в Египет должна осуществляться в соответствии с требованиями ВТО, а грузы с вышеупомянутой продукцией должны сопровождаться халяльным сертификатом, выданным халяльным сертификационным центром ISEG Halal", — отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что в декабре прошлого года состоялся визит украинской делегации в Египет, где обсуждались вопросы открытия новых рынков для украинских производителей и продолжения бесперебойного экспорта аграрной продукции.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Украина экспортировала 459 тысяч тонн курятины и обновила абсолютный рекорд объема зарубежных поставок этой продукции.

В настоящее время отечественная мясопродукция экспортируется в страны Ближнего Востока, другие части Азии, Евросоюза, СНГ и Африки. При этом доля стран ЕС в стоимостном выражении составила 24%.

Украина также вошла топ-10 мировых поставщиков мяса курицы, заняв шестое место в рейтинге аналитического агентства Index Mund. Лидером рейтинга стала Бразилия. Экспортеры этой страны отгрузили в 2021 году на внешние рынки более 4 миллионов тонн курятины.

Отметим, что курятина в Украине стоит почти на 20% дороже, чем в Европе. Среди основных причин этого эксперты называют отсутствие господдержки, а также то, что с января этого года в странах ЕС на продажу всех продуктов питания ввели нулевую ставку налога на добавленную стоимость. В Украине же НДС на сегодняшний день составляет 20%.