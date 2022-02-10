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Категория
Агро
Дата публикации

В Украине резко подскочили цены на курятину

В Украине резко подскочили цены на курятину
Эксперты заявляют, что такое удорожание произошло из-за уменьшения поголовья кур и высокими ценами на энергоносители. Фото: Pixabay

С начала 2022 года цены на курятину в магазинах и на рынках Украины возросли на рекордные 70%, сообщает "Минфин".

По данным издания, на сегодняшний день килограмм куриного филе стоит более 122 гривен.

В Минфине отмечают, что это на 30 грн больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В магазинах килограмм бедра стоит более 100 грн, а голени – почти 70 грн.

Эксперты заявляют, что такое удорожание произошло из-за уменьшения поголовья кур и высоких цен на энергоносители.

Напомним, в 2021 году Украина экспортировала 459 тысяч тонн мяса птицы и обновила абсолютный рекорд объема зарубежных поставок этой продукции.

Ранее сообщалось, что Евросоюз снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины.

Отметим, Украина вошла в топ-10 мировых поставщиков мяса курицы, заняв шестое место в рейтинге аналитического агентства Index Mund.

Лидером рейтинга стала Бразилия. Экспортеры этой страны отгрузили в 2021 году на внешние рынки более 4 миллионов тонн курятины.

Автор:
Дмитрий Нарожный