Курятина в Украине на 15-18% дороже, чем в Европе: на что правительству придется пойти, чтобы ее стоимость снизилась

Несмотря на лидирующие позиции Украины по экспорту курятины в мире, на внутреннем рынке этот продукт значительно дороже, чем в странах ЕС. Почему так, разбиралось Delo.ua.

В январе Украина вошла в топ-10 мировых поставщиков мяса курицы, заняв шестое место в рейтинге аналитического агентства Index Mund. По итогам 2021 года украинские производители курятины отправили на внешние рынки более 4 млн тонн курятины. При этом на внутреннем рынке курятина сегодня стоит дороже, чем в ЕС.

Например, в Украине, по данным Экономического дискуссионного клуба, зимой 2021/2022 года, стоимость 1 кг куриной тушки составила 2,30 евро. В тот же период в Польше — 1,95 евро, в Венгрии — 2,01 евро. В Румынии, по данным УкрАгроКонсалт, в январе 1кг куриной тушки стоил 2 евро.

Delo.ua решило разобраться, почему украинская курятина вопреки своей популярности на внешних рынках на внутреннем продолжает дорожать. Для этого мы сравнили особенности ценообразования этого продукта в Украине с одной из стран ЕС — с Польшей.

В Украине дороже производство

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин назвал Delo.ua несколько причин, по которым в Польше курятина и другие продовольственные продукты дешевле.

По словам эксперта, во-первых, у украинского производителя затраты на производство товаров выше, чем у поляков. В Польше достаточно высокие дотации на аграрное производство — 60% затрат на него компенсирует государство.

Например, в Польше фермеру выделяют 300 евро на гектар для выращивания агропродукции, крупного рогатого скота и производство конкретных видов сельскохозяйственной продукции. То есть, работает целая разветвленная система дотаций. В Украине этого нет, соответственно, себестоимость производства агропродукции, в том числе и курятины у нас выше. А это в свою очередь сказываться на ее стоимости для конечного потребителя.

В Польше защищают местного производителя

Во-вторых, поляки и другие страны ЕС, защищая интересы местного производителя, устанавливают жесткие квоты на экспорт продуктов питания в свои страны. Это предусмотрено в договоре о свободной торговле с ЕС и помогает снизить конкуренцию, а также избежать демпинга цен. Который в свою очередь ведет к снижению стоимости продукта.

В Европе нулевой НДС

По словам Олега Пендзина, с января этого года в странах ЕС на продажу всех продуктов питания ввели нулевую ставку налога на добавленную стоимость. Также в этом году европейцы снизили налог на добавленную стоимость на топливо до 5%. Украине ставка НДС и для топлива, и для продуктов питания по-прежнему составляет 20%, что, конечно же, влияет на стоимость продуктов питания для конечного потребителя.

Из-за нулевой ставки НДС польский бюджет в этом году рискует недополучить $3,5 млрд. Но однако поляки все-равно пошли на эту меру, чтобы поддержать производителей, поскольку цены на продукты питания увеличились во всем мире.

В Украине дороже корма для животноводства

В Украинском клубе аграрного бизнеса считают, драйвером повышения цен на курятину стал рост цен на корма, которые составляют 60-70% себестоимости. К примеру, цены на зерно на украинском рынке за последние два года выросли на 50%. Но из-за отсутствий дотаций фермеры свои затраты закладывают в стоимость продукта.

Таким образом, из-за отсутствия господдержки и пересмотра ставки НДС польская курятина пока дешевле украинской. Более того, нельзя исключать, что по этим же причинам в 2022 году в Украине будут дорожать и другие продукты питания в Украине.