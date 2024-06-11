Канада открыла свой рынок для украинских яиц

Украинские производители яичных продуктов теперь смогут экспортировать продукцию в Канаду. Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами двух стран.

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Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Отмечается, что ведомство вместе с МИДом продолжают совместную работу над поддержкой украинского экспорта и созданием новых возможностей для отечественного производителя, что чрезвычайно важно для экономики Украины военного времени.

"Благодаря совместной работе теперь украинские производители яичных продуктов смогут экспортировать продукцию в Канаду. Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран", - отмечают в Госпродпотребслужбе.

Там добавляют, что ознакомиться с формой сертификата можно на официальном вебпортале ведомства в разделе "Международное сотрудничество", в рубрике "Сертификаты на экспорт из Украины" .

Отечественные производители могут ознакомиться с пояснениями к требованиям законодательства Канады на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Требования стран мира" .

В Госпотребпотребле обращают внимание, что экспорт яичных продуктов в Канаду возможен только в случае сотрудничества с лицензированными импортерами в Канаде.

"Новый рынок – экономическая стабильность для национального производителя, сохранение рабочих мест, особенно во время войны, и усиление конкурентоспособности Украины на мировой торговой арене. Вместе с украинскими дипломатами продолжаем работу в этом направлении", - отметил Сергей Ткачук, глава Госпродпотребслужбы.

Напомним, что ранее для украинского мяса птицы и продуктов из него были открыты рынки Канады и Египта. Также украинским производителям разрешили экспорт курятины в Кувейт .

Канада на год продлила беспошлинный импорт украинской продукции

Канада продлила на год срок действия освобождения от таможенных пошлин на товары, происходящие из Украины. Это решение обеспечивает продолжение беспошлинного импорта украинской продукции в Канаду, которое действует с 9 июня 2022 года.

Кроме освобождения от таможенных пошлин, также отменяются антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплачиваемые в соответствии с Законом о специальных импортных мерах, на товары, которые приобрели свои основные характеристики в Украине.

Для получения льгот импортер должен подать заявление в течение двух лет после ввоза товаров. В то же время, запрет на импорт товаров из отдельных регионов Украины согласно санкциям по Закону о специальных экономических мерах остается в силе.

Добавим, что за данным Госстата, экспорт товаров из Украины в Канаду в первом квартале 2024 года вырос в 2,66 раза – до $47,43 млн.