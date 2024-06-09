Канада продлила беспошлинный импорт украинской продукции еще на год

Канада продлила на год срок действия освобождения от таможенных пошлин на товары, происходящие из Украины. Это решение обеспечивает продолжение беспошлинного импорта украинской продукции в Канаду, действующее с 9 июня 2022 года.

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Об этом написала министр экономики Юлия Свириденко.

"Мы искренне благодарны нашим канадским партнерам за поддержку украинской экономики путем увеличения экспорта и временного отказа от таможенных пошлин на импорт из Украины. Это неоценимый вклад в нашу устойчивость", - написала она.

На сайте правительства Канады указано, что согласно приказу SOR/2024-111, беспошлинный импорт украинской продукции, введенный 9 июня 2022 года, продлится до 9 июня 2025 года.

Согласно сообщению, освобождение от таможенных платежей предоставляется товарам украинского происхождения, прошедшим последний производственный процесс, кроме минимальных сделок, в Украине. Под минимальными операциями подразумеваются хранение товара, упаковка, разведение водой и т.д.

Кроме освобождения от таможенных пошлин, также отменяются антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплачиваемые в соответствии с Законом о специальных импортных мерах, на товары, которые приобрели свои основные характеристики в Украине.

Для получения льгот импортер должен подать заявление в течение двух лет с момента ввоза товаров. В то же время, запрет на импорт товаров из отдельных регионов Украины согласно санкциям по Закону о специальных экономических мерах остается в силе.

По данным Госстата, экспорт товаров из Украины в Канаду в первом квартале 2024 года вырос в 2,66 раза - до $47,43 млн.

Напомним, ровно год тому назад вице-премьер-министр и министр финансов страны Христя Фриланд объявила, что Канада продолжит действие Указа о ремиссии украинских товаров.

Премьер-министры Украины Денис Шмигаль и Канады Джастин Трюдо 11 апреля 2023 подписали совместную декларацию о завершении переговоров по обновленному соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое заменит существующее соглашение, что действовала с 2017 года.

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