Канада на рік продовжила безмитний імпорт української продукції

Канада продовжила на рік термін дії звільнення від митних зборів на товари, що походять з України. Це рішення забезпечує продовження безмитного імпорту української продукції до Канади, яке діє з 9 червня 2022 року.

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Про це написала міністр економіки Юлія Свириденко.

"Ми щиро вдячні нашим канадським партнерам за підтримку української економіки шляхом збільшення експорту та тимчасової відмови від мит ​​і торгових зборів на імпорт з України. Це неоціненний внесок у нашу стійкість", - написала вона.

На сайті уряду Канади вказано, що згідно з наказом SOR/2024-111, безмитний імпорт української продукції, запроваджений 9 червня 2022 року, триватиме до 9 червня 2025 року.

Згідно з повідомленням, звільнення від митних платежів надається товарам українського походження, які пройшли останній виробничий процес, окрім мінімальних операцій, в Україні. Під мінімальними операціями маються на увазі збереження товару, пакування, розведення водою тощо.

Крім звільнення від митних зборів, також скасовуються антидемпінгові та компенсаційні мита, сплачувані відповідно до Закону про спеціальні імпортні заходи, на товари, які набули своїх основних характеристик в Україні.

Для отримання пільг імпортер має подати заяву протягом двох років після ввезення товарів. Водночас заборона на імпорт товарів з окремих регіонів України згідно із санкціями за Законом про спеціальні економічні заходи залишається в силі.

Додамо, що за даними Держстату, експорт товарів з України до Канади в першому кварталі 2024 року зріс у 2,66 раза – до $47,43 млн.

Нагадаємо, рівно рік тому віце-прем’єр-міністр та міністр фінансів країни Христя Фріланд оголосила, що Канада продовжить дію Указу про ремісію українських товарів.

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та Канади Джастін Трюдо 11 квітня 2023 року підписали спільну декларацію про завершення переговорів щодо оновленої угоди про вільну торгівлю між Канадою і Україною, яка замінить існуючу угоду, що діяла з 2017 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com