Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю із Канадою

11 квітня Верховна Рада ратифікувала оновлену угоду про вільну торгівлю із Канадою, яка сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що угода про вільну торгівлю надасть можливість українським виробникам використати переваги лібералізації канадського ринку товарів, що не лише відчиняє двері для збільшення обсягів експорту українських товарів, але й стимулює розвиток та оновлення виробництва в Україні. Це, у свою чергу, сприятиме зміцненню економічних відносин між Україною та Канадою.

В Мінекономіки зазначають, що ця угода є однією з найсучасніших у світі і передбачає транскордонну торгівлю послугами, фінансові послуги, інвестиції, тимчасовий в’їзд для ділових осіб, телекомунікації, торгівлю та гендер, торгівлю та малі і середні підприємства, торгівлю та корінні народи і належну регуляторну практику.

Також документ містить інформацію про цифрову торгівлю, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, протидію корупції і низку інших.

Також документ включає оновлені розділи, які охоплюють цифрову торгівлю, правила визначення країни походження товарів, політику щодо конкуренції, монополії та державні компанії, державні закупівлі, охорону навколишнього середовища, трудові права, прозорість, боротьбу з корупцією, та відповідальність у бізнесі.

Угода про вільну торгівлю

Нагадаємо, 7 лютого Палата громад Канади прийняла закон про впровадження оновлення угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною, яку країни підписали 22 вересня минулого року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

До цього, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Джастін Трюдо 11 квітня 2023 року підписали спільну декларацію про завершення переговорів щодо оновленої угоди про вільну торгівлю між Канадою і Україною, яка замінить існуючу угоду, що діяла з 2017 року.

Зазначимо, що дана угода дасть можливість українському бізнесу здійснювати безмитний експорт в Канаду продукції, навіть якщо її складові мають походження з країн Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. Як вказують в уряді, такий підхід заохочуватиме іноземний бізнес створювати виробництва в Україні.