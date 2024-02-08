Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною на п’ять років

У Великобританії вирішили продовжити безмитну торгівлю з Україною майже всіма товарами до 2029 року, що забезпечить Києву продовження сприятливих умов торгівлі після вторгнення Росії.

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Про це пише Reuters.

Як повідомило Міністерство бізнесу та торгівлі Великобританії, безмитна торгівля буде продовжена на всі товари, за винятком яєць і птиці. Термін дії безмитної торгівлі на них буде продовжено на два роки.

Там зазначили, що британські фірми також виграють від скасування мит на експорт в Україну.

"Ця угода надає дуже необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям — критично важливу для її відновлення", — сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно.

Британія підтримала військові зусилля України, надавши зброю та допомогу, а також вигідні умови торгівлі, включаючи нову угоду про цифрову торгівлю.

Нагадаємо, Великобританія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року. Спочатку тарифи було знято на 12 місяців, але тепер продовжено.

Пізніше Верховна Рада ратифікувала Угоду про скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великобританією. Зокрема, завдяки скасуванню ввізних мит і тарифних квот Україна зможе збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю. Йдеться про борошно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, соки, цукор тощо. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великобританії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com