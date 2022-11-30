Україна та Велика Британія укладають Угоду про цифрову торгівлю

30 листопада 2022 року перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Кемі Баденох домовилися про укладання Угоди про цифрову торгівлю.

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Про це повідомила пресслужба Мінекоміники.

Зазначається, що сторони очікують, що Угода дасть підтримку економіці України в умовах повномасштабного вторгнення РФ та закладе основи для подальшої успішної повоєнної відбудови.

Крім того, цифрова торгівля є особливо важливою у поточних умовах, коли військові дії та руйнування інфраструктури значно ускладнюють фізичну торгівлю.

Раніше, навесні, сторони вже домовилися про скасування всіх тарифів та квот у взаємній торгівлі, а згодом також погодили спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель.

Таким чином Угодою про цифрову торгівлю країни підтвердили свій намір і надалі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесом.

Окрім того, існує критична потреба в тому, щоб люди могли використовувати цифрові рішення для ідентифікації особи, попри втрату важливої ​​документації чи для перетину кордону. Тож Угода також окреслює рамки для співпраці Великої Британії та України щодо відповідності між системами цифрової ідентифікації двох країн.

Угода охопить усі сучасні сфери економіки та суспільного життя - цифрові торгові системи, вільний обмін даними, захист споживачів, відкриті цифрові ринки, фінансові послуги, технічне співробітництво.

Зокрема, Угода передбачає:

незастосування мит (але свободу оподаткування) у цифровій торгівлі;

підтримання загальної законодавчої рамки для електронних транзакцій, укладення контрактів електронних способом, електронної ідентифікації, безпаперової торгівлі, захисту персональної інформації тощо.

В Мінекономіки підкреслили, що наразі понад дві третини британських експортних послуг в Україну вже надаються в цифровому вигляді. Надалі буде створено єдине вікно для трейдерів та державних органів, очікується зростання торгівлі послугами та запровадження належного захисту персональних даних. Також має покращитись доступ до публічних ресурсів двох країн.

"Угода про цифрову торгівлю між Великою Британією та Україною закріплює основи вільної торгівлі цифровими товарами та послугами між двома країнами. Ми вважаємо, що відкрита та вільна структура цифрової економіки є найкращою інвестицією у розвиток та майбутнє. Угода також демонструє, що українські IT-компанії, які працюють в Україні, користуються попитом у всьому світі, незважаючи на всі виклики війни", - зазначила Юлія Свириденко.

"Історична Угода про цифрову торгівлю між нашими двома країнами прокладає шлях до нової ери сучасної торгівлі між нами. Ця угода означає, що наші підприємства та Уряди зможуть ще більше співпрацювати та забезпечити українцям доступ до основних товарів і послуг, що відкривається через цифрову торгівлю. Це допоможе захистити робочі місця, засоби до існування та сім’ї зараз і в післявоєнному майбутньому України", - зауважила Кемі Баденох.

Зазначимо, Велика Британія стане донором Фонду енергетичної підтримки України. Відповідну угоду між Урядом Сполученого Королівства та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства було підписано 14 листопада 2022 року.