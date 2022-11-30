Украина и Великобритания заключают Соглашение о цифровой торговле

30 ноября 2022 года первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр международной торговли Великобритании Кэми Баденох договорились о заключении Соглашения о цифровой торговле.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Миннекоминики.

Стороны ожидают, что Соглашение даст поддержку экономике Украины в условиях полномасштабного вторжения РФ и заложит основы для дальнейшего успешного послевоенного восстановления.

Кроме того, цифровая торговля особенно важна в текущих условиях, когда военные действия и разрушение инфраструктуры значительно усложняют физическую торговлю.

Ранее весной стороны уже договорились об отмене всех тарифов и квот во взаимной торговле, а впоследствии также согласовали упрощение взаимного доступа на рынок публичных закупок.

Таким образом, Соглашением о цифровой торговле страны подтвердили свое намерение и в дальнейшем развивать договорно-правовую базу, которая будет способствовать двусторонней торговле и усилению связей между украинским и британским бизнесом.

Кроме того, существует критическая потребность в том, чтобы люди могли использовать цифровые решения для идентификации личности, несмотря на потерю важной документации или пересечения границы. Соглашение также определяет рамки для сотрудничества Великобритании и Украины относительно соответствия между системами цифровой идентификации двух стран.

Соглашение охватит все современные сферы экономики и общественной жизни цифровые торговые системы, свободный обмен данными, защита потребителей, открытые цифровые рынки, финансовые услуги, техническое сотрудничество.

В частности, Соглашение предусматривает:

неприменение пошлин (но свободу налогообложения) в цифровой торговле;

поддержание общей законодательной рамки для электронных транзакций, заключение контрактов электронным способом, электронной идентификации, безбумажной торговли, защиты персональной информации и т.п.

В Минэкономики подчеркнули, что в настоящее время более двух третей британских экспортных услуг в Украине уже предоставляются в цифровом виде. В дальнейшем будет создано единое окно для трейдеров и государственных органов, ожидается рост торговли услугами и надлежащая защита персональных данных. Также улучшится доступ к публичным ресурсам двух стран.

"Соглашение о цифровой торговле между Великобританией и Украиной закрепляет основы свободной торговли цифровыми товарами и услугами между двумя странами. Мы считаем, что открытая и свободная структура цифровой экономики является наилучшей инвестицией в развитие и будущее. Соглашение также демонстрирует, что украинские IT-компании, работающие в Украине пользуются спросом во всем мире, несмотря на все вызовы войны", - отметила Юлия Свириденко.

"Историческое Соглашение о цифровой торговле между нашими двумя странами прокладывает путь к новой эре современной торговли между нами. Это соглашение означает, что наши предприятия и Правительства смогут еще больше сотрудничать и обеспечить украинцам доступ к основным товарам и услугам, открывающимся через цифровую торговлю. Это поможет защитить рабочие места", - отметила Кэми Баденох.

Отметим, что Великобритания станет донором Фонда энергетической поддержки Украины. Соответствующее соглашение между Правительством Соединенного Королевства и Секретариатом Энергетического Сообщества было подписано 14 ноября 2022 года.