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Британия продлила беспошлинную торговлю с Украиной на пять лет
В Великобритании решили продлить беспошлинную торговлю с Украиной почти всеми товарами до 2029 года, что обеспечит Киеву продолжение благоприятных условий торговли после вторжения России.
Об этом пишет Reuters.
Как сообщило Министерство бизнеса и торговли Великобритании, беспошлинная торговля будет продлена на все товары, за исключением яиц и птицы. Срок действия беспошлинной торговли на них будет продлен на два года.
Там отметили, что британские фирмы также выиграют от отмены пошлин на экспорт в Украину.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Это соглашение оказывает очень необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее предприятиям и людям - критически важное для ее восстановления", - сказал младший министр торговли Грег Хендс, добавив, что поддержка Британии будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Великобритания поддержала военные усилия Украины, предоставив оружие и помощь, а также выгодные условия торговли, включая новое соглашение о цифровой торговле.
Напомним, Великобритания отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года. Сначала тарифы были сняты на 12 месяцев, но теперь продлены.
Позже Верховная Рада ратифицировала Соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле между Украиной и Великобританией. В частности, благодаря упразднению ввозных пошлин и тарифных квот Украина сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.
Источник фото: ua.depositphotos.com