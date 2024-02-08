Британия продлила беспошлинную торговлю с Украиной на пять лет

В Великобритании решили продлить беспошлинную торговлю с Украиной почти всеми товарами до 2029 года, что обеспечит Киеву продолжение благоприятных условий торговли после вторжения России.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом пишет Reuters.

Как сообщило Министерство бизнеса и торговли Великобритании, беспошлинная торговля будет продлена на все товары, за исключением яиц и птицы. Срок действия беспошлинной торговли на них будет продлен на два года.

Там отметили, что британские фирмы также выиграют от отмены пошлин на экспорт в Украину.

"Это соглашение оказывает очень необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее предприятиям и людям - критически важное для ее восстановления", - сказал младший министр торговли Грег Хендс, добавив, что поддержка Британии будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Великобритания поддержала военные усилия Украины, предоставив оружие и помощь, а также выгодные условия торговли, включая новое соглашение о цифровой торговле.

Напомним, Великобритания отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года. Сначала тарифы были сняты на 12 месяцев, но теперь продлены.

Позже Верховная Рада ратифицировала Соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле между Украиной и Великобританией. В частности, благодаря упразднению ввозных пошлин и тарифных квот Украина сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

Источник фото: ua.depositphotos.com