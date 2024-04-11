Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Канадой

11 апреля Верховная Рада ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой, которое будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что соглашение о свободной торговле позволит украинским производителям использовать преимущества либерализации канадского рынка товаров, что не только открывает двери для увеличения объемов экспорта украинских товаров, но и стимулирует развитие и обновление производства в Украине. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению экономических отношений между Украиной и Канадой.

В Минэкономики отмечают, что это соглашение является одним из самых современных в мире и предусматривает трансграничную торговлю услугами, финансовые услуги, инвестиции, временный въезд для деловых лиц, телекоммуникации, торговлю и гендер, торговлю и малые и средние предприятия, торговлю и коренные народы. надлежащую регуляторную практику.

Также документ содержит информацию о цифровой торговле, монополиях и государственных предприятиях, государственных закупках, противодействии коррупции и ряде других.

Также документ включает обновленные разделы, охватывающие цифровую торговлю, правила определения страны происхождения товаров, политику по конкуренции, монополии и государственные компании, государственные закупки, охрану окружающей среды, трудовые права, прозрачность, борьбу с коррупцией и ответственность в бизнесе.

Соглашение о свободной торговле

Напомним, 7 февраля Палата общин Канады приняла закон о внедрении обновления соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое страны подписали 22 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

До этого, премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Джастин Трюдо 11 апреля 2023 года подписали общую декларацию о завершении переговоров по обновленному соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое заменит существующее соглашение, что действовала с 2017 года .

Отметим, что данное соглашение позволит украинскому бизнесу осуществлять беспошлинный экспорт в Канаду продукции, даже если ее составляющие имеют происхождение из стран Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля. Как отмечают в правительстве, такой подход будет поощрять иностранный бизнес создавать производства в Украине.