Палата общин Канады одобрила обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Палата общин Канады приняла закон о внедрении обновления соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое страны подписали в прошлом году.

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Об этом пишет Global News.

Отмечается, что правительственный законопроект был одобрен без поддержки ни одного члена парламента от консерваторов (тори), несмотря на неоднократные призывы проукраинских групп к ним изменить свою позицию.

Законопроект C-57, направленный на реализацию модернизированного канадско-украинского соглашения о свободной торговле, был принят Палатой общин Канады большинством голосов 214 против 116.

Теперь документ должен пройти второй раунд рассмотрения в Сенате Канады.

Министр торговли Мэри Энг говорит, что это соглашение позволит канадским предприятиям помочь в экономическом восстановлении и послевоенном восстановлении Украины.

Сообщается, что Тори неоднократно заявляли, что они поддерживают Украину, но они выступают против законодательства, поскольку в обновленном соглашении указано, что обе страны стремятся способствовать установлению цен на выбросы углерода, хотя Украина уже имеет цену на выбросы углерода.

Обновленное соглашение о свободной торговле

Премьер-министры Украины Денис Шмигаль и Канады Джастин Трюдо 11 апреля 2023 подписали совместную декларацию о завершении переговоров по обновленному соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое заменит существующее соглашение, что действовала с 2017 года.

Это соглашение будет способствовать активизации торговли с Канадой и создаст уникальные возможности для украинского бизнеса. Такой либеральный метод будет применяться в сфере инвестиций и услуг: соглашение не регулирует, что разрешено, а наоборот - тщательно выписывает исключения из полной свободы предоставления услуг

Кроме того, украинский бизнес теперь сможет осуществлять беспошлинный экспорт в Канаду продукции, даже если ее составляющие имеют происхождение из стран Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля. Как отмечают в правительстве, такой подход будет поощрять иностранный бизнес создавать производства в Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com