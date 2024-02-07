ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Экономика
Дата публикации

Палата общин Канады одобрила обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Палата общин Канады одобрила обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Палата общин Канады приняла закон о внедрении обновления соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое страны подписали в прошлом году.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Об этом пишет Global News.

Отмечается, что правительственный законопроект был одобрен без поддержки ни одного члена парламента от консерваторов (тори), несмотря на неоднократные призывы проукраинских групп к ним изменить свою позицию.

Законопроект C-57, направленный на реализацию модернизированного канадско-украинского соглашения о свободной торговле, был принят Палатой общин Канады большинством голосов 214 против 116.

Теперь документ должен пройти второй раунд рассмотрения в Сенате Канады.

Министр торговли Мэри Энг говорит, что это соглашение позволит канадским предприятиям помочь в экономическом восстановлении и послевоенном восстановлении Украины.

Сообщается, что Тори неоднократно заявляли, что они поддерживают Украину, но они выступают против законодательства, поскольку в обновленном соглашении указано, что обе страны стремятся способствовать установлению цен на выбросы углерода, хотя Украина уже имеет цену на выбросы углерода.

Обновленное соглашение о свободной торговле

Премьер-министры Украины Денис Шмигаль и Канады Джастин Трюдо 11 апреля 2023 подписали совместную декларацию о завершении переговоров по обновленному соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое заменит существующее соглашение, что   действовала с 2017 года.

Это соглашение будет способствовать активизации торговли с Канадой и создаст уникальные возможности для украинского бизнеса. Такой либеральный метод будет применяться в сфере инвестиций и услуг: соглашение не регулирует, что разрешено, а наоборот - тщательно выписывает исключения из полной свободы предоставления услуг

Кроме того, украинский бизнес теперь сможет осуществлять беспошлинный экспорт в Канаду продукции, даже если ее составляющие имеют происхождение из стран Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля. Как отмечают в правительстве, такой подход будет поощрять иностранный бизнес создавать производства в Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко