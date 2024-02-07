Палата громад Канади схвалила оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною

Палата громад Канади прийняла закон про впровадження оновлення угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною, яку країни підписали минулого року.

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Про це пише Global News.

Зазначається, що урядовий законопроект був ухвалений без підтримки жодного члена парламенту від консерваторів (торі), незважаючи на неодноразові заклики проукраїнських груп до них змінити свою позицію.

Законопроєкт C-57, спрямований на реалізацію модернізованої канадсько-української угоди про вільну торгівлю, було ухвалено Палатою громад Канади більшістю голосів 214 проти 116. Тепер документ має пройти другий раунд розгляду в Сенаті Канади.

Міністр торгівлі Мері Енґ каже, що ця угода дозволить канадським підприємствам допомогти в економічній відбудові та післявоєнному відновленні України.

Повідомляється, що торі неодноразово заявляли, що вони підтримують Україну, але вони виступають проти законодавства, оскільки в оновленій угоді зазначено, що обидві країни прагнуть сприяти встановленню цін на викиди вуглецю, хоча Україна вже має ціну на викиди вуглецю.

Україна та Канада укладуть оновлену угоду про вільну торгівлю

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та Канади Джастін Трюдо 11 квітня 2023 року підписали спільну декларацію про завершення переговорів щодо оновленої угоди про вільну торгівлю між Канадою і Україною, яка замінить існуючу угоду, що діяла з 2017 року.

Дана угода сприятиме активізації торгівлі з Канадою та створить унікальні можливості для українського бізнесу. Такий ліберальний метод застосовуватиметься в сферах інвестицій та послуг: угода не регулює, що дозволено, а навпаки - ретельно виписує винятки із повної свободи надання послуг

Крім цього, український бізнес тепер зможе здійснювати безмитний експорт в Канаду продукції, навіть якщо її складові мають походження з країн Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. Як вказують в уряді, такий підхід заохочуватиме іноземний бізнес створювати виробництва в Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com