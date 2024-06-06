Украина вдвое увеличила экспорт моллюсков: кому продаем улиток

Украина в январе-апреле 2024 отправила на экспорт 329 тонн моллюсков, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом ссылаясь на данные Государственной таможенной службы сообщает AgroTimes.

Отмечается, что в денежном эквиваленте экспорт моллюсков составил $931 тыс. Это в 2,2 раза больше, чем в январе-апреле 2023 года.

Основными покупателями украинских моллюсков в течение четырех месяцев 2024 стали Испания (57,8%), Польша (15,7%) и Литва (15,4%).

Импорт моллюсков

В течение указанного периода Украина импортировала 1,7 тыс. тонн моллюсков, что на 21,4% больше, чем в прошлом.

На них Украина потратила $5,8 млн., что на 28,9% больше, чем за четыре месяца прошлого года.

Крупнейшими поставщиками моллюсков на украинский рынок в этом году были Китай (34,4%), Перу (16,8%) и Франция (14,6%).

Напомним также, что в январе 2024 года в Украине разрешили использовать акваторию Сухого лимана. для выращивания моллюсков и креветок. Договор об аренде будет заключаться на 7 лет. Такой термин обусловлен тем, что выручка от реализации продукции аквакультуры может быть получена на третий год хозяйственной деятельности.

Первый онлайн-аукцион по праву аренды акваторией (водного пространства) Сухого лимана состоялся в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" 19 марта 2024 года. По итогам торгов после заключения соглашения в государственный бюджет будут поступать почти 9 тысяч гривен в год.