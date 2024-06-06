Україна вдвічі збільшила експорт молюсків: кому продаємо равликів

Україна в січні-квітні 2024 року відправила на експорт 329 тонн молюсків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це з посиланням на дані Державної митної служби повідомляє AgroTimes.

Зазначається, що у грошовому еквіваленті експорт молюсків сягнув $931 тис. Це в 2,2 раза більше, ніж у січні-квітні 2023 року.

Основними покупцями українських молюсків протягом чотирьох місяців 2024 року стали Іспанія (57,8%), Польща (15,7%) та Литва (15,4%).

Імпорт молюсків

Натомість протягом зазначеного періоду Україна імпортувала 1,7 тис. тонн молюсків, що на 21,4% більше, ніж минулоріч.

На них Україна витратила $5,8 млн, що на 28,9% більше, ніж за чотири місяці минулого року.

Найбільшими постачальниками молюсків на український ринок цього року були Китай (34,4%), Перу (16,8%) та Франція (14,6%).

Нагадаємо також, що у січні 2024 року в Україні дозволили використовувати акваторію Сухого лиману для вирощування молюсків та креветок. Договір про оренду буде укладатись на 7 років. Такий термін зумовлений тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік господарчої діяльності.

Перший онлайн-аукціон з права оренди акваторією (водного простору) Сухого лиману відбувся в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” 19 березня 2024 року. За підсумками торгів після укладання угоди до державного бюджету надходитиме майже 9 тисяч гривень на рік.