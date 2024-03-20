В Україні відбувся перший аукціон з права оренди водойми під вирощування креветок та малюсків

19 березня 2024 року в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” відбувся перший онлайн-аукціон з права оренди акваторією (водного простору) Сухого лиману, оголошений Держрибагентством.

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Про це повідомила пресслужба "Прозорро.Продажі".

Зазначається, що акваторія лиману здається в оренду для морської аквакультури на 7 років.

Ділянка у водах Сухого лиману площею понад три гектари знаходиться в Одеській області, має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування креветок.

За підсумками торгів після укладання угоди до державного бюджету надходитиме майже 9 тисяч гривень на рік.

"Аукціон проходив на підвищення ціни. Вартість оренди стартувала з понад 7 тисяч гривень на рік. На торгах змагалося 2 учасники, за результатами аукціону фінальна вартість активу складає майже 9 тисяч гривень", - підкреслюють в "Прозорро.Продажі" .

Там додають, що переможець аукціонів має 30 календарних днів після підписання протоколу, аби укласти договір. Після чого він має у п'ятиденний термін сплатити вартість річної оренди водної ділянки, визначену за результатами онлайн-аукціону.

На торгах змагалися два учасники – ТОВ “Ліман” і ПП “Тилігул” (обидва з Одеської області).

За підсумками торгів переможцем став ТОВ “Ліман”. Фірма належить Вікторії та Олександру Шлапакам та спеціалізується на морському рибальстві.

Нагадаємо, рішення про оренду акваторії Сухого лиману Кабінет Міністрів через онлайн-аукціони Кабінет міністрів ухвалив 26 січня 2024 року.

Рибні аукціони принесли державі 95 млн грн

Рибна галузь України демонструє небачені досягнення. Перші в історії аукціони, які проводилися протягом 2023 року, принесли до державного бюджету понад 95 мільйонів гривень, що майже в 12 разів перевищує стартову ціну лотів.

Нагадаємо, перший аукціон у системі "Прозорро.Продажі" з продажу "права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах чи їх частинах" провели у лютому минулого року.

Тоді на онлайн-торги виставили право промислового вилову риби у річках Дунай та Дністер та у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі.

На сьогодні в Україні працює понад 300 суб'єктів господарювання в промисловому рибальстві та зареєстровано понад 3,5 тисячі суб'єктів, що займаються аквакультурою.

Улов риби та інших водних біоресурсів в Україні в 2023 році склав 11,19 тисячі тонн, що на 11,3% більше, ніж у 2022 році.