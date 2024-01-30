В Україні дозволили використовувати акваторію Сухого лиману для вирощування молюсків та креветок

В Україні дозволили використовувати акваторію Сухого лиману для ведення господарської діяльності у сфері марикультури. Підприємцям пропонують взяти участь в електронних торгах на право оренди.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що відповідне розпорядження “Про проведення аукціону з продажу права на укладення договору користування на умовах оренди акваторією (водним простором) Сухого лиману для цілей морської аквакультуриˮ № 60-р схвалено Урядом на засіданні.

"Вперше в історії України Урядом прийнято рішення про надання можливості підприємцям займатися марикультурою на умовах оренди у частині акваторії Сухого лиману, що в Одеській області", - зауважують в МінАПК.

Там додають, що ділянка водойми в Сухому лимані має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо.

Договір про оренду буде укладатись на 7 років. Такий термін зумовлено тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік господарчої діяльності.

Також підприємцю необхідно провести підготовчі роботи для початку виробництва, яке здійснюватиметься шляхом розміщення технологічних пристроїв – плавучих садків, колекторів для молюсків тощо.

Перші торги, як обіцяють в МінАПК, будуть оголошені найближчим часом.

Як підкреслили у відомстві, марикультура широко застосовується в більшості прибережних країн, Норвегії, Іспанії, Болгарії, Румунії. Лідером з вирощування продукції морської аквакультури серед Чорноморсько-середземноморських держав є Туреччина.

За словами заступника міністра агрополітики Віталія Головні, марикультура - перспективний напрямок розвитку для української економіки. Він дасть можливість постачати на внутрішній ринок якісні, корисні і доступні за ціною морепродукти.

“Нам треба розвивати морську аквакультуру. У цьому ми опираємось на досвід країн, які є лідерами, наприклад, Норвегія та Чилі. В розпорядженні чітко визначені координати для ведення бізнесу у Сухому лимані. І ми пропонуємо підприємцям взяти участь в електронних торгах на право оренди акваторією”, - зазначив Головня.

У світі зростає попит на морепродукти

Міжнародний попит на морепродукти зростає, а аквакультура відіграє ключову роль в його задоволенні. Кілька цифр на підтвердження: у 2022 році обсяг світового ринку галузі становив 75,6 мільйонів тонн, до 2028 року він, за підрахунками міжнародних експертів, досягне 100,3 мільйона тонн. На жаль, український ринок наразі відстає від світового за рівнем технологічності та темпами зростання: в 2020 році ми виробили усього лише 0,02% продукції аквакультури в світі.

Водночас потенціал в української аквакультури – величезний, і її розвиток має стати однією з пріоритетних задач сьогодення. Трендом майбутнього може стати марикультура України, адже природні та кліматичні умови нашого краю ідеально сприяють її розвитку. Детальніше про те, з якими проблемами зіштовхуються вітчизняні представники аквакультурного бізнесу, читайте в статті Delo.ua.