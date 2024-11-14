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Импорт свинины в Украину рухнул до рекордного минимума, а экспорт растет: 75% покупает ОАЭ
Украина в январе-октябре 2024 импортировала 2,1 тыс. т охлажденного и мороженого мяса свиней, а экспортировала – 2,5 тыс. т.е.
Об этом сообщает Ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ) по предварительным данным таможенной статистики.
Аналитики отмечают, что объемы импорта свинины "буксуют" несколько месяцев подряд, а экспорт продолжает расти.
Импорт свинины может упасть до рекордного минимума
Так, импорт более чем в 5,5 раз уступает внешнему поступлению свинины в течение аналогичного периода прошлого года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Учитывая минимальное присутствие импортной свинины на рынке (менее 1% его общей емкости), в этом году мясная отрасль больше всего ориентирована на продукцию внутреннего производства. В то же время, низкая активность внешних поступлений свинины "намекает", что в этом году может установить новый рекордный минимум по объемам. импорта, побив предыдущий — 5,2 тыс. т, который зафиксировали в 2018-м", — отмечают в АСУ.
Украина наращивает экспорт свинины
Экспорт свинины, напротив, приятно удивляет, считают отраслевые аналитики. По данным АСУ, суммарные поставки свинины за пределы страны за анализируемый период пересекли отметку в 2,5 тыс. т, принеся 6 млн дол. США валютной выручки и превысив затраты на импорт свинины на 780 тыс. дол. США.
Аналитики прогнозируют, что Украина сможет завершить 2024 год в статусе нетто-экспортера, пусть и с незначительным отрывом.
Как подчеркивают в АСУ, более ощутимым экспортным достижениям мешает ограниченность географии внешней торговли. Так, 75% украинской свинины направляют в ОАЭ, остальные в незначительных объемах в Бахрейн, Малайзию, Либерию, Гонконг и Анголу.
Госпродпотребслужба ведет переговоры по согласованию двусторонних ветеринарных сертификатов, необходимых для налаживания внешней торговли, с рядом стран, в частности с Южной Кореей, Малайзией, Сингапуром, Вьетнамом и т.д.
Как отмечают в АСУ, закупочные цены на живец свиней поддерживают конкурентоспособность украинской свинины на внешних рынках, ведь средняя таможенная стоимость экспортированного в течение 7-ми месяцев 2024-го килограмма свинины уступает таможенной стоимости завезенного из-за границы мясного сырья — 2,45 дол.. США против 2,5 дол. США соответственно.
Заметим, что за счет маржинальности производства отрасль свиноводства постепенно восстанавливается и демонстрирует перспективные результаты. По данным Государственной службы статистики Украины, на 1 августа насчитывается 5,2 млн. голов, что на 1,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.