Імпорт свинини в Україну обвалився до рекордного мінімуму, а експорт зростає: 75% купує ОАЕ

Україна у січні-жовтні 2024 року імпортувала 2,1 тис. т охолодженого та мороженого м’яса свиней, а експортувала - 2,5 тис. т.

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Про це повідомляє Асоціація "Свинарі України" (АСУ) за попередніми даними митної статистики.

Аналітики зауважують, що обсяги імпорту свинини "буксують" кілька місяців поспіль, натомість експорт продовжує зростати.

Імпорт свинини може впасти до рекордного мінімуму

Так, імпорт більш ніж у 5,5 разів поступається зовнішнім надходженням свинини протягом аналогічного періоду минулого року.

"Враховуючи мінімальну присутність імпортної свинини на ринку (менше 1% його загальної ємності), цьогоріч м’ясна галузь найбільше орієнтована на продукцію внутрішнього виробництва. Водночас, низька активність зовнішніх надходжень свинини "натякає", що цей рік може встановити новий рекордний мінімум за обсягами імпорту, побивши попередній ― 5,2 тис. т, який зафіксували у 2018-му", - зауважують в АСУ.

Україна нарощує експорт свинини

Експорт свинини, навпаки, приємно дивує, вважають галузеві аналітики.За даними АСУ, сумарні поставки свинини за межі країни за аналізований період перетнули позначку в 2,5 тис. т, принісши 6 млн дол. США валютного виторгу та перевищивши витрати на імпорт свинини на 780 тис. дол. США.

Аналітики прогнозують, що Україна зможе завершити 2024-й в статусі нетто-експортера, хай і з незначним відривом.

Як підкреслюють в АСУ, відчутнішим експортним здобуткам наразі заважає обмеженість географії зовнішньої торгівлі. Так, 75% української свинини спрямовують до ОАЕ, решту в незначних обсягах до Бахрейну, Малазії, Ліберії, Гонконгу та Анголи..

Наразі Держпродспоживслужба веде перемовини щодо узгодження двосторонніх ветеринарних сертифікатів, необхідних для налагодження зовнішньої торгівлі, із низкою країн, зокрема з Південною Кореєю, Малайзією, Сінгапуром, В’єтнамом тощо.

Як наголошують в АСУ, закупівельні ціни на живець свиней підтримують конкурентоспроможність української свинини на зовнішніх ринках, адже середня митна вартість експортованого протягом 7-ми місяців 2024-го кілограма свинини поступається митній вартості завезеної з-за кордону м’ясної сировини — 2,45 дол. США проти 2,5 дол. США відповідно.

Зауважимо, за рахунок маржинальності виробництва галузь свинарства поступово відновлюється та демонструє перспективні результати. За даними Державної служби статистики України, на 1 серпня нараховується 5,2 млн голів, що на 1,5% більше, ніж в аналогічний період минулого року.