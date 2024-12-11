Свинина стала доступнее украинцам: какие цены в супермаркетах

В ноябре цена на охлажденную свинину на мясных прилавках супермаркетов была в среднем ниже на 1,1%, чем месяцем ранее, – 205,7 грн/кг.

Об этом сообщили в ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

В октябре средняя цена килограмма свинины колебалась в пределах 207,5–209 грн/кг, а в ноябре стоимость снизилась до 203,5–207,5 грн/кг.

"Поэтому по итогам последнего месяца осени потребители платили на 1,1% или 2,2 грн/кг меньше предыдущего — 205,7 грн/кг", — констатируют аналитики.

При этом они отмечают, что цены закупки свинины за соответствующий период были несколько выше, чем в октябре: килограмм свинины убойной массой стоил в среднем 61,2 грн/кг, что на 5,9% выше, чем в октябре.

Впрочем, как подчеркивают эксперты профильной ассоциации, хотя розничные цены больше приблизились к прошлогодним (в ноябре 2023-го средняя цена килограмма свинины составила 204,4 грн/кг), цены на свиней убойной кондиции были на 13,6% ниже соответствующего периода в прошлом году.

"Изменение цен основных отрубов ― лопатки, грудинки, бедра ― ограничилось 1%. Зато ценник ошейка, предварительно отражавший подорожание свинины заметнее всего, в ноябре, наоборот, снизился на 4,1%", — отмечают в АСУ.

Аналитики объясняют, что в целом снижение конечных цен на свинину в ноябре достаточно типично для этого периода, поскольку отражает снижение покупательной активности потребителей с началом отопительного сезона и до начала периода зимних праздников.

Цены на свинину в супермаркетах

Как свидетельствуют данные портала Минфин, свиная грудинка в супермаркетах подорожала со 170,70 грн/кг до 179,63 грн/кг. Лопатка прибавила в цене со 175,35 грн/кг до 177,40 грн/кг. Чуть больше, чем на гривну стал дороже ошейок – 281,95 грн/кг.

Ценник на подчеревок подскочил со 169,26 грн/кг до 179,00 грн/кг. Средняя стоимость шашлыка снизилась с 247,48 грн/кг до 238,03 грн/кг.

Заметим, что в октябре цены на свинину на полках супермаркетов продолжили рост. Существеннее всего подорожали вырезка, корейка, стейк и ошейок.