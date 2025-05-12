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Как изменились цены на молоко в Украине
В начале мая в Украине наблюдается определенная стабилизация цен на молоко -сырье на фоне возобновления спроса на молочную продукцию на экспортных рынках. В то же время, учитывая сокращение спроса на молочную продукцию на внутреннем рынке, перспектива роста закупочных цен зависит от того, насколько вырастет экспорт.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).
Аналитики отмечают, что в начале мая на внутреннем рынке Украины не наблюдалось дефицита молока-сырья. Предложение молока осталось высоким, а спрос на готовую продукцию – низким. Также улучшилась рентабельность производства молочных продуктов из молока высшего качества.
Цены на молоко
По данным АВМ, средняя закупочная цена молока экстра сорта на 5 мая составила 16,12 грн/кг без НДС, что на 3 коп. меньше месяца назад. Диапазон цен на это сорт в хозяйствах варьируется от 15,50 до 16,50 грн/кг без НДС и не изменился за последний месяц.
Высший сорт в среднем стоит 15,93 грн/кг без НДС (-2 коп.). Цены на молоко высшего качества колеблются от 15,30 до 16,20 грн/кг без НДС.
Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,60 грн/кг без НДС и не изменилась по отношению к первой половине прошлого месяца. Минимальная цена в хозяйствах составила 15,00 грн/кг. Максимальная цена составила 15,80 грн/кг.
Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 15,97 грн/кг без НДС, что на 3 коп.
Аналитики констатируют, что на украинском рынке произошла относительная стабилизация цен на молоко-сырье, а объемы производства молочной продукции опережают темпы ее реализации.
Напомним, в первом квартале 2025 года объемы производства молока сельскохозяйственными предприятиями Украины впервые за три десятилетия превысили объемы производства в хозяйствах населения.