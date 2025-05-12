Як змінилися ціни на молоко в Україні

На початку травня в Україні спостерігається певна стабілізація цін на молоко-сировину на тлі відновлення попиту на молочну продукцію на експортних ринках. Водночас, враховуючи скорочення попиту на молочну продукцію на внутрішньому ринку, перспектива зростання закупівельних цін залежить від того, наскільки зросте експорт.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

Аналітики зауважують, що на початку травня на внутрішньому ринку України не спостерігалося дефіциту молока-сировини. Пропозиція молока залишилася високою, а попит на готову продукцію – низьким. Також покращилася рентабельність виробництва молочних продуктів з молока вищого ґатунку.

Ціни на молоко

За даними АВМ, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 5 травня склала 16,12 грн/кг без ПДВ, що на 3 коп. менше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,50 грн/кг без ПДВ і не змінився за останній місяць.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,93 грн/кг без ПДВ (-2 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 15,30 до 16,20 грн/кг без ПДВ.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,60 грн/кг без ПДВ і не змінилася відносно першої половини минулого місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,00 грн/кг. Максимальна ціна становила 15,80 грн/кг.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 15,97 грн/кг без ПДВ, що на 3 коп. менше порівняно з попереднім періодом.

Аналітики констатують, що на українському ринку відбулася відносна стабілізація цін на молоко -сировину, а обсяги виробництва молочної продукції випереджають темпи її реалізації.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року обсяги виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України вперше за приблизно три десятиліття перевищили обсяги виробництва в господарствах населення.