На продовольчих ринках почали діяти нові правила проведення досліджень молока і молочних продуктів

З 29 квітня в Україні почали діяти нові правила проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока і молочних продуктів на агропродовольчих ринках, які затверджені наказом Мінагрополітики від 25.11.2024 № 4150. Виробництво молока має відповідати вимогам безпечності та якості та гігієнічним нормам, а продавці повинні мати певні документи.

Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Нові правила стосуються операторів ринку молока та молочних продуктів, в тому числі й дрібнотоварних виробників.

Тепер на продовольчих ринках молоко та молочні продукти можуть продаватися за наявності певних документів, зокрема:

ветеринарного та/або ідентифікаційного документа, що засвідчує ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя господарства з виробництва молока щодо заразних хвороб і стан здоров’я тварини (тварин);

експертного висновку із результатами лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та/або виготовлених із нього молочних продуктів, виданого акредитованою лабораторією, що розміщена на агропродовольчому ринку.

Відбір зразків на агропродовольчих ринках проводитиметься спеціалістами акредитованих лабораторій, які оглядатимуть усю партію молока або молочних продуктів.



Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року обсяги виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України вперше за приблизно три десятиліття перевищили обсяги виробництва в господарствах населення.