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На продовольчих ринках почали діяти нові правила проведення досліджень молока і молочних продуктів

молоко, стакан, глечик, квіти
Молоко на ринках перевірятимуть за новими правилами. / Freepik

З 29 квітня в Україні почали діяти нові правила проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока і молочних продуктів на агропродовольчих ринках, які затверджені наказом Мінагрополітики від 25.11.2024  № 4150. Виробництво молока має відповідати вимогам безпечності та якості та гігієнічним нормам, а продавці повинні мати певні документи.

Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Нові правила стосуються операторів ринку молока та молочних продуктів, в тому числі й дрібнотоварних виробників.

Тепер на продовольчих ринках молоко та молочні продукти можуть продаватися за наявності певних документів, зокрема:

  • ветеринарного та/або ідентифікаційного документа, що засвідчує ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя господарства з виробництва молока щодо заразних хвороб і стан здоров’я тварини (тварин); 
  • експертного висновку із результатами лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та/або виготовлених із нього молочних продуктів, виданого акредитованою лабораторією, що розміщена на агропродовольчому ринку.
Фото 2 — На продовольчих ринках почали діяти нові правила проведення досліджень молока і молочних продуктів

Відбір зразків на агропродовольчих ринках проводитиметься спеціалістами акредитованих лабораторій, які оглядатимуть усю партію молока або молочних продуктів.

Фото 3 — На продовольчих ринках почали діяти нові правила проведення досліджень молока і молочних продуктів

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року обсяги виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України вперше за приблизно три десятиліття перевищили обсяги виробництва в господарствах населення.

Автор:
Тетяна Ковальчук