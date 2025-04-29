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На продовольственных рынках начали действовать новые правила проведения исследований молока и молочных продуктов

молоко, стакан, кувшин, цветы
Молоко на рынках будут проверяться по новым правилам. / Freepik

С 29 апреля в Украине начали действовать новые правила проведения лабораторных исследований (испытаний) молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках, утвержденных приказом Минагрополитики от 25.11.2024 № 4150. Производство молока должно отвечать требованиям безопасности и качества и гигиеническим нормам, а продавцы должны иметь определенные документы.

Об этом сообщила Госпродслужба.

Новые правила касаются операторов рынка молока и молочных продуктов, в том числе мелкотоварных производителей.

Теперь на продовольственных рынках молоко и молочные продукты могут продаваться при наличии определенных документов, в частности:

  • ветеринарного и/или идентификационного документа, удостоверяющего ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие хозяйства по производству молока относительно заразных болезней и состояние здоровья животного (животных);
  • экспертного заключения с результатами лабораторных исследований (испытаний) молока сырого и/или изготовленных из него молочных продуктов, выданного аккредитованной лабораторией, размещенной на агропродовольственном рынке.
Фото 2 — На продовольственных рынках начали действовать новые правила проведения исследований молока и молочных продуктов

Отбор образцов на агропродовольственных рынках будет проводиться специалистами аккредитованных лабораторий, осматривающих всю партию молока или молочных продуктов.

Фото 3 — На продовольственных рынках начали действовать новые правила проведения исследований молока и молочных продуктов

Напомним, в первом квартале 2025 года объемы производства молока сельскохозяйственными предприятиями Украины впервые за три десятилетия превысили объемы производства в хозяйствах населения.

Автор:
Татьяна Ковальчук