На продовольственных рынках начали действовать новые правила проведения исследований молока и молочных продуктов

С 29 апреля в Украине начали действовать новые правила проведения лабораторных исследований (испытаний) молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках, утвержденных приказом Минагрополитики от 25.11.2024 № 4150. Производство молока должно отвечать требованиям безопасности и качества и гигиеническим нормам, а продавцы должны иметь определенные документы.

Об этом сообщила Госпродслужба.

Новые правила касаются операторов рынка молока и молочных продуктов, в том числе мелкотоварных производителей.

Теперь на продовольственных рынках молоко и молочные продукты могут продаваться при наличии определенных документов, в частности:

ветеринарного и/или идентификационного документа, удостоверяющего ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие хозяйства по производству молока относительно заразных болезней и состояние здоровья животного (животных);

экспертного заключения с результатами лабораторных исследований (испытаний) молока сырого и/или изготовленных из него молочных продуктов, выданного аккредитованной лабораторией, размещенной на агропродовольственном рынке.

Отбор образцов на агропродовольственных рынках будет проводиться специалистами аккредитованных лабораторий, осматривающих всю партию молока или молочных продуктов.



Напомним, в первом квартале 2025 года объемы производства молока сельскохозяйственными предприятиями Украины впервые за три десятилетия превысили объемы производства в хозяйствах населения.