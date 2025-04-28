Производство молока на фермах впервые за 30 лет опередило производство в личных хозяйствах

В первом квартале 2025 года объемы производства молока сельскохозяйственными предприятиями Украины впервые за три десятилетия превысили объемы производства в хозяйствах населения.

Об этом сообщает Infagro.

Эксперты отмечают, что сейчас это предварительные оценки. Однако, как свидетельствуют недавно опубликованные данные Госстата за 2022-2023 годы, официальные оценки в сфере сельского хозяйства достаточно точны.

"Учитывая сезонность производства, объемы категории населения по итогам 2025 года однозначно будут иметь преимущество, но уже в 2026 году есть шанс увидеть всеобщее равновесие. Если не в 2026, то в 2027 году точно", — прогнозирует эксперт Максим Фастеев.

По его словам, этот результат важен, ведь означает возможный перелом в многолетнем негативном тренде производства молока в Украине, что создает предпосылки для стабилизации и дальнейшего роста в отрасли.

Добавим, в феврале 2025 года хозяйства всех категорий произвели 439 тыс. т молока – сырья, что на 14 тыс. т меньше (-3%) по отношению к январю 2025 года и на 24 тыс. т меньше (-5%) по отношению к февралю 2024 года. В январе-феврале 2025 года объемы надоя в Украине составили 891 тыс. т, что на 32 тыс. т (-4%) меньше по отношению к прошлогоднему периоду.