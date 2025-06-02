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Виробництво яловичини скоротилося на 16%: в чому причина

яловичина
Виробництво яловичини в Україні.

У квітні 2025 року виробництво яловичини в Україні впало на 16% порівняно з минулим роком. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Асоціації виробників молока (АВМ).

Виробництво яловичини в Україні

У квітні 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби (ВРХ) становили 16,8 тис. тонн, що на 3 тис. тонн менше (-3%) порівняно з березнем 2025 року і на 3,2 тис. тонн (-16%) менше, ніж у квітні 2024 року. За січень-квітень 2025 року загальний обсяг забою ВРХ в Україні склав 60,9 тис. тонн, що на 7 тис. тонн (-10%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу частку (62%) забою забезпечили сільськогосподарські підприємства у таких регіонах:

  • Вінницька область — 219,9 тис. тонн.
  • Черкаська область — 146,6 тис. тонн.
  • Дніпропетровська область — 124,5 тис. тонн.
  • Львівська область — 72,2 тис. тонн.
  • Київська область — 63,8 тис. тонн.
Фото 2 — Виробництво яловичини скоротилося на 16%: в чому причина

Ціни на м’ясо

Нагадаємо, протягом 2024 року ціни на м’ясо зазнали змін:

  • Яловичина подорожчала на 11,2% – середня вартість склала 53,44 грн/кг.
  • Свинина подешевшала на 20% – до 48,86 грн/кг.
  • М'ясо птиці залишилося на рівні попереднього року – 38,51 грн/кг.

Основними регіонами, що постачали тварин живою вагою на переробку, стали Вінницька – 640,74 тис. тонн, Черкаська – 384,85 тис. тонн і Дніпропетровська області – 342,91 тис. тонн.

Автор:
Ольга Опенько