Закупочные цены на свиней живым весом на 11-17 мая 2026 года
Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 11-17 мая 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".
Прогнозируется, что цена свиней снизится до уровня 70-72 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Цены заготовки в апреле колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.
Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,60 € евро/кг (82,4 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,73 евро/кг (37,59 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,03 злотых/кг (60,36 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,20 – 6,20 злотых/кг (50,4 – 74,4 грн/кг).
- 1,68 (0%) €/кг в ЕС;
- 1,14 (-8%) €/кг в Бразилии;
- 1,74 (+2%) €/кг в США;
- 1,33 (0%) €/кг в Канаде.
Показатели свидетельствуют о похожей динамике на ведущих мировых рынках: рост наблюдается в США, в то время как в странах Латинской Америки фиксируется спад. Рынки ЕС и Канады стабильны.