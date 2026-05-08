Закупочные цены на свиней живым весом на 11-17 мая 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 11-17 мая 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней снизится до уровня 70-72 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки в апреле колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,60 € евро/кг (82,4 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,73 евро/кг (37,59 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,03 злотых/кг (60,36 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,20 – 6,20 злотых/кг (50,4 – 74,4 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

1,68 (0%) €/кг в ЕС;

1,14 (-8%) €/кг в Бразилии;

1,74 (+2%) €/кг в США;

1,33 (0%) €/кг в Канаде.

Показатели свидетельствуют о похожей динамике на ведущих мировых рынках: рост наблюдается в США, в то время как в странах Латинской Америки фиксируется спад. Рынки ЕС и Канады стабильны.