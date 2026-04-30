Продолжительность: США в пятый раз продлили "Лукойлу" разрешение на продажу международных активов

Соединенные Штаты в пятый раз продлили действие лицензии по продаже международных активов российской нефтяной компании "Лукойл" до 30 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Отмечается, что OFAC продлил до 30 мая срок действия лицензии, истекающий 1 мая и разрешающий ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "Лукойлом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеющий иностранными активами Лукойла) или любой контролируемой компании.

В OFAC подчеркнули, что такие операции будет разрешено проводить при условии, что исполнение любого такого контракта напрямую зависит от получения отдельного разрешения от ведомства.

Это уже пятое продолжение отсрочки продаж международных активов "Лукойла" со стороны США.

Первый дедлайн продажи иностранных активов "Лукойла" был установлен на 13 декабря 2025 года. После этого его переносили на 17 января 2026, 28 февраля 2026, 1 апреля 2026 и 1 мая 2026 года.

В январе сообщалось, что российская нефтяная компания "Лукойл" заключила соглашение о продаже своих зарубежных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.

Среди возможных покупателей также называли нефтяных гигантов Exxon Mobil и Chevron, международный холдинг Абу-Даби International Holding Company, а также австрийского инвестора Бернда Бергмайра.

Ранее агентство Reuters пишет, что США тормозят продажи международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы усилить давление на Россию в переговорах по миру в Украине.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".