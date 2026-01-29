"Лукойл" продает свои зарубежные активы американскому инвестиционному фонду

Российская нефтяная компания "Лукойл" заключила соглашение о продаже своих зарубежных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Лукойла".

Отмечается, что покупатель получит 100% дочерней компании ПАО "Лукойл", владеющей зарубежными активами группы "Лукойл".

В соглашение не вошли активы в Казахстане, которые останутся в собственности "Лукойла".

В компании отмечают, что соглашение о продаже активов американской компании должно получить еще разрешение от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

"Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", – говорится в сообщении.

"Лукойл" начал искать покупателей на свои зарубежные активы после того, как в ноябре власти США объявили о санкциях против компании.

Интерес к иностранным активам "Лукойла" возрос после того, как в ноябре Министерство финансов США предоставило компаниям разрешение на начало переговоров.

Так, международная холдинговая компания International Holding Company (IHC) из Абу-Даби сообщила Министерству финансов США о своей заинтересованности в приобретении иностранных активов "ЛУКОЙЛа ".

Кроме того, покупкой зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл" заинтересовался бывший владелец сайта Pornhub Бернд Бергмайр.

Инвестиционная компания Carlyle стала одним из претендентов на активы "Лукойла" после срыва соглашения с Gunvor. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере частного капитала, управляющая активами на сумму 474 миллиарда долларов. Среди прочих претендентов называлась американская нефтяная компания Chevron.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".