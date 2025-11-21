Запланована подія 2

Читати українською

Компания из Абу-Даби хочет приобрести иностранные активы "Лукойла"

лукойл
На иностранные активы компании приходится примерно 0,5% мировой добычи нефти. / Shutterstock

Международная холдинговая компания International Holding Company (IHC) из Абу-Даби сообщила Министерству финансов США о своей заинтересованности в приобретении иностранных активов российской нефтяной группы "Лукойл".

Как информирует Delo.ua, об этом компания заявила в ответе на запрос Reuters .

IHC – один из крупнейших конгломератов ОАЭ, возглавляемый шейхом Тахнуном бином Заидом Аль Нахайяном, братом президента ОАЭ и руководителем двух суверенных фондов эмирата.

Компания стала новым участником в списке потенциальных покупателей активов "Лукойла", среди которых ExxonMobil, Chevron и американская инвесткомпания Carlyle.

Международные активы "Лукойла" оказались на рынке после того, как США ввели против компании санкции. Вашингтон ранее отклонил как покупателя швейцарского торговца сырьем Gunvor, открыв возможность другим инвесторам.

Переговоры с "Лукойлом" продлятся до 13 декабря, и каждое потенциальное соглашение потребует отдельного одобрения США.

Санкции США и проблема с иностранными активами

В прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла" – в рамках новой стратегии давления на Москву с требованием прекратить войну в Украине.

После введения ограничений "Лукойл" стал сталкиваться со значительными перебоями в своих международных операциях. На иностранные активы компании приходится примерно 0,5% мировой добычи нефти.

Структура зарубежных активов "Лукойла" включает:

  • три нефтеперерабатывающих завода в Европе;
  • доли в месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте, ОАЭ и Нигерии;
  • сотни автозаправочных станций в разных странах, включая США.

IHC имеет широкопрофильный бизнес в сфере здравоохранения, энергетики, недвижимости, сельского хозяйства и добывающей промышленности. Компания имеет глобальные инвестиции в США, Индии, Латинской Америке и Африке.

IHC является крупнейшей котируемой компанией на бирже Абу-Даби. 61,2% компании принадлежит Royal Group – частной инвестиционной фирме, также контролируемой шейхом Тахнуном.

Шейх Тахнун – ключевой стратег амбиций ОАЭ в сфере искусственного интеллекта и регулярно встречается с ведущими мировыми бизнес-лидерами. В марте его принимал в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп согласился подписать законопроект о введении санкций против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, но только при условии, что документ будет содержать положение о его праве принимать финальное решение по любым ограничениям.

Автор:
Татьяна Гойденко