Санкции США блокируют российскую нефть, танкеры ищут новые маршруты

Вступившие в силу в пятницу санкции США могут оставить почти 48 миллионов баррелей российской нефти без конечных покупателей, заставляя десятки танкеров искать альтернативные маршруты. Это часть последних мер Вашингтона, направленных на усиление давления на Кремль из-за войны в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

В прошлом месяце США внесли в черный список ведущих производителей нефти "Роснефть" и "ЛУКойл". Министерство финансов США отмечает снижение спроса на ключевые марки российской нефти и рост скидок.

Из-за ограничений индийские нефтеперерабатывающие заводы активно ищут замену поставок, бронируя танкеры для грузов с Ближнего Востока. Это подняло фрахтовые ставки на пятилетний максимум. Трейдеры внимательно следят за конечными покупателями уже загруженной российской нефти, поскольку часть грузов находится в море без четких пунктов назначения.

По данным аналитической компании Kpler, около 48 млн баррелей нефти "Роснефти" и "Лукойла" (преимущественно марки Urals и ESPO) находятся в транзите или загружаются на танкеры. Это около 50 судов, следующих в Китай и Индию или стоящих без четких маршрутов от Балтики до Южнокитайского моря.

Россия пытается поддержать поставки нефти на уровне около 3,4 млн баррелей в день, однако часть этих грузов может не добраться до конечных рынков. Китай и Индия остаются основными покупателями, но они осторожны из-за риска вторичных санкций от США.

Эксперты прогнозируют, что блокировка потока российской нефти может занять несколько месяцев, пока рынки не найдут обходные пути. Танкерные аналитики отмечают, что уже наблюдаются попытки смены маршрутов: некоторые суда, загруженные нефтью Urals, резко меняют курс во избежание санкций и делают перевалки с судна на судно в открытых водах Сингапура и Малайзии.

Несмотря на это, пока цены на эталонную нефть остаются относительно стабильными, а рынок ожидает дальнейшую реакцию основных игроков Азии и мероприятия.

Добавим, президент США Дональд Трамп согласился подписать законопроект о введении санкций против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, но только при условии, что документ будет содержать положение о его праве принимать финальное решение по любым ограничениям.