Большой индийский НПЗ прекращает переработку российской нефти

Индийская компания Reliance Industries Limited заявила, что прекратит переработку российской нефти на своем гигантском нефтеперерабатывающем заводе в городе Джамнагар из-за санкций США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В заявлении компании говорится, что экспортно-ориентированная часть НПЗ, на которую приходится около половины его мощностей в 1,4 млн баррелей в день, приняла последнюю партию российской сырой нефти 20 ноября.

Однако часть нефти, закупленная до введения США санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" и " Роснефть", будет выгружена в другой части завода.

Reliance пока не покупает российскую нефть и еще не решила, возобновит ли ее закупку, сообщил информированный источник Bloomberg , пожелавший остаться анонимным, поскольку эта информация не является публичной.

Завод Reliance в Джамнагаре поставляет продукцию как на внутренний рынок, так и за границу.

Агентство отмечает, что конечный срок для прекращения соглашений с "Роснефтью" и "Лукойлом" должен истекнуть в пятницу, 21, ноября. Это создает давление на компании и страны, продолжавшие покупать баррели у Москвы после вторжения РФ в Украину.

Bloomberg подчеркивает, что влияние санкций на цены на нефть было относительно незначительным. Это свидетельствует о несущественной панике на рынке.

Накануне стало известно, что пять крупнейших индийских нефтеперерабатывающих компаний, на долю которых пришлось две трети импорта российской нефти в 2025 году, не стали закупать ее с поставкой в декабре.

Индия – главный покупатель нефти из РФ

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у России.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.