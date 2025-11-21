Великий індійський НПЗ припиняє переробку російської нафти

Індійська компанія Reliance Industries Limited заявила, що припинить переробку російської нафти на своєму гігантському нафтопереробному заводі у місті Джамнагар через санкції США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

В заяві компанії йдеться, що експортноорієнтована частина НПЗ, на яку припадає близько половини його потужностей у 1,4 млн барелів на день, прийняла останню партію російської сирої нафти 20 листопада.

Однак частина нафти, закуплена до введення США санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть" буде вивантажена в іншій частині заводу.

Reliance наразі не купує російську нафту і ще не вирішила, чи відновить її закупівлю, повідомило поінформоване джерело Bloomberg, яке побажало залишитися анонімним, оскільки ця інформація не є публічною.

Завод Reliance в Джамнагарі постачає продукцію як на внутрішній ринок, так і за кордон.

Агентство зазначає, що кінцевий термін для припинення угод з "Роснефтю" і "Лукойлом" має закінчитися в п’ятницю, 21, листопада. Це створює тиск на компанії та країни, які продовжували купувати барелі у Москви після вторгнення РФ в Україну.

Bloomberg підкреслює, що вплив санкцій на ціни на нафту був відносно незначним. Це свідчить про несуттєву паніку на ринку.

Напередодні стало відомо, що п'ять найбільших індійських нафтопереробних компаній, на частку яких припало дві третини імпорту російської нафти в 2025 році, не стали закуповувати її з поставкою в грудні.

Індія - головний покупець нафти з РФ

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.