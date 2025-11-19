Російський "Новатек" змушений продавати газ Китаю зі знижками до 40% – Reuters

Російський виробник зрідженого природного газу "Новатек" знизила ціни на свої вантажі на 30-40% з серпня, щоб спонукати китайських покупців купувати санкційний газ зі свого проєкту Arctic LNG 2.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

Ці закупівлі з боку Китаю, давнього союзника РФ, допомагають Кремлю обійти санкції, запроваджені США та Європою, які спрямовані на перекриття потоку нафтогазових доходів до бюджету Кремля.

Попри те, що виробництво на заводі розпочалося ще у грудні 2023 року, "Новатек" не міг продати жодної партії до серпня 2025 року, коли він знизив ціни для китайських покупців.

За даними інсайдерів, постачання стартували лише після того, як "Новатек" запропонував величезні знижки китайським покупцям – $3-4 у порівнянні з азійським бенчмарком на LNG, який становить близько $11 за мільйон BTU (британських термічних одиниць).

Наступні 14 поставок китайські покупці отримали зі знижками від 30% до 40%. Вантажі продаються за $28-32 млн, тоді як їхня ринкова вартість перевищує $44 млн. Це свідчить про значні втрати для російського виробника.

Тиск США та обхід санкцій Китаєм

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Москву з вимогою припинити війну в Україні, погрожуючи діями проти країн, які купують російські енергоносії. Однак Китай, як найбільший покупець російського енергетичного експорту та противник західних санкцій, продовжує співпрацю.

Попередник Трампа, президент Джо Байден, запровадив конкретні санкції проти "Arctic LNG 2" невдовзі після початку його експлуатації. Це призвело до того, що французький партнер TotalEnergies вийшов із проєкту, хоча китайські гіганти China National Petroleum Corp та China National Offshore Oil (по 10% акцій) залишилися.

Проблеми з логістикою та танкерами

Санкції також зірвали плани Росії щодо придбання необхідного флоту танкерів льодового класу Arc7, що унеможливило цілорічні поставки. До серпня вантажі з проєкту "Arctic LNG 2" перебували в морі з вантажем або перевантажувалися до сховищ, що коштувало "Новатеку" мільйони доларів, поки не почалися угоди з Китаєм.

Попри те, що Трамп зробив припинення війни зовнішньополітичним пріоритетом і погрожував тарифами країнам-покупцям (включно з Індією), Вашингтон поки що не вжив заходів для покарання китайських компаній, причетних до закупівель "Arctic LNG 2". Експерти зазначають, що придушення китайських компаній може бути складним і може поставити під загрозу амбіції США щодо власних угод про СПГ із Пекіном.

Реакція українського ринку

Попри загальні коливання на світових ринках, ключовим фактором, що нині визначає цінову динаміку на українському паливному ринку, стали американські санкції проти російських гігантів – "Лукойлу" та "Роснєфті". Опитані виданням Delo.ua експерти прогнозують, що ця зовнішня політика матиме безпосередній вплив на вартість дизельного пального та автогазу в Україні.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що вартість російської нафти марки Urals опустилася до найнижчого рівня за більш ніж два з половиною роки – ще до набуття чинності нових санкцій США проти двох найбільших нафтових компаній РФ.